Toyota Material Handling choisit MongoDB pour l’accompagner dans la création de l’usine intelligente de demain

"Chez Toyota, nous avons pour objectif d'être le numéro un de l'industrie 4.0", a expliqué Filip Dadgar, architecte système principal et responsable informatique chez Toyota Material Handling Europe.



Toyota Material Handling Europe a déjà relié plus de 100 000 camions d'entrepôt à la télématique intégrée. Ces camions sont utilisés dans pratiquement toutes les entreprises, de la fabrication au transport en passant par l'entreposage.



Dans un contexte d’avènement croissant de l'industrie 4.0, Toyota Material Handling est passé d'une base de code monolithique à une approche de micro-services, qui a été entreprise pour que les équipes de développement soient plus productives et la plate-forme plus conviviale. Ce changement s'appuie sur MongoDB Atlas, la base de données mondiale de MongoDB, que Toyota Material Handling exploite sur Microsoft Azure.



"La plus belle partie est le modèle de données. Tout est un document JSON naturel. Donc pour les développeurs, c'est vraiment facile de travailler rapidement. Ils passent du temps à créer de la valeur commerciale, plutôt qu'à modéliser les données" explique Filip Dadgar.



Au-delà du modèle de données, Toyota Material Handling avait huit critères d'évaluation qui ont été utilisés pour choisir le partenaire idéal :



Performance - latence, lecture et écriture évolutives afin de respecter les engagements de service (SLA – Service Level Agreements) des clients et de faire face à une croissance importante à l'avenir

Evolutivité, exploitation et maintenance automatiques qui permettent aux développeurs de se concentrer sur les applications plutôt que sur l'administration des bases de données back-end

Sécurité et conformité pour protéger les données sensibles professionnelles et personnelles hautement sensibles

Localisation des données - capable d'héberger en Europe du Nord-Ouest ou en Europe de l'Ouest dans Microsoft Azure, assurant ainsi une proximité géographique avec les usines pour les opérations sensibles à la latence

Sauvegardes et restaurations automatiques pour assurer une protection des données et une reprise après sinistre entièrement gérées

Agnostique au cloud, donnant aux clients la liberté de fonctionner n'importe où, sur n'importe quelle plateforme

Base de données conviviale pour les développeurs, avec un modèle de données flexible permettant aux développeurs d'intégrer en permanence de nouvelles fonctionnalités d'application et de rester en avance sur les demandes du marché

Écosystème pour la productivité des développeurs, en utilisant les meilleures pratiques éprouvées et les compétences largement disponibles