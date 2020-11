UiPath dévoile la nouvelle version de sa plateforme pour l’automatisation

UiPath, entreprise leader en automatisation robotisée de processus (RPA), a présenté aujourd’hui la nouvelle génération de la plateforme d’automatisation UiPath, combinant simplicité et puissance pour aider ses clients à devenir des entreprises entièrement automatisées. Cette plateforme améliorée contient de nouvelles fonctionnalités low-code qui permettent d’étendre les possibilités de la RPA, de l’automatisation de tâches déjà existantes à la création facile et rapide de nouvelles applications commerciales. Ces fonctionnalités, ainsi que les options de déploiement de robots dans le cloud, sont conçues pour accélérer la mise en place de solutions d'automatisation d'entreprise qui rassemblent les personnes, les robots et les systèmes. UiPath continue de promouvoir “A Robot for Every Person” – un robot pour chaque personne – en permettant aux employés de s'engager dans le processus d'automatisation et de bénéficier de leur collaboration quotidienne avec les robots.



En défendant sa vision “d’un robot pour chaque personne”, UiPath ajoute davantage de fonctionnalités qui permettent aux employés d'utiliser plus facilement l'automatisation dans leur travail quotidien, ainsi que de créer leurs propres automatisations. En outre, cette version comporte plus de 100 fonctionnalités orientées client, conçues pour faciliter la gestion d'un cycle de vie d'automatisation de bout en bout, automatiser des processus plus avancés et accroître la résilience des automatisations.

Présentation de UiPath Apps, un créateur d’application low-code robotisé : UiPath Apps est une application d'entreprise basée sur le web, par glisser-déposer, qui combine la puissance de l'automatisation et la simplicité du low-code. Elle permet aux développeurs de construire et de déployer des applications d’entreprise qui offrent une expérience riche et attrayante pour l’utilisateur final. Celles-ci vont d’un simple formulaire sur une seule automatisation à des expériences interactives riches et multi-écrans s’exécutant sur plusieurs automatisations. Elles sont construites à partir de diverses applications cloud et sur site (on premise), y compris les systèmes ERP et CRM, ainsi que les systèmes existants sans API.

Élargissement des capacités du cloud grâce à de nouveaux services, à la certification et à l'initiative ”Cloud Robot” : Les clients de Automation Cloud™, l'offre UiPath SaaS, bénéficient désormais d'un éventail de services en expansion, dont la gestion de la RPA, l'IA, le stockage de données et les applications low-code - tous disponibles instantanément, mis à jour toutes les deux semaines et fournis à grande échelle par UiPath. Les tenants peuvent être hébergés aux États-Unis, en Europe ou au Japon pour des raisons de souveraineté des données et de performance, et prochainement en Australie et au Canada. L'Automation Cloud™ a également obtenu la certification de type 1 du System and Organization Controls 2 (SOC 2), démontrant ainsi son engagement en faveur d'une sécurité de pointe pour les entreprises.

Innovation continue de la plateforme d'automatisation UiPath : Pour les utilisateurs d'automatisations, la nouvelle expérience Assistant et le mode " picture-in-picture" permettent une collaboration homme-robot transparente. Pour les développeurs citoyens, l'amélioration des intégrations de StudioX avec GSuite et Microsoft PowerPoint, ainsi que les améliorations apportées aux enregistreurs, facilitent la conception d'automatisations dernière génération par les employés, qui les aident dans leur travail quotidien, notamment pour manipuler des données ou travailler avec des documents.

Modern Automation, qui applique l'apprentissage machine avancé et la triangulation pour permettre aux robots de mieux reconnaître ce qui se trouve sur un écran et de continuer à fonctionner même lorsque des éléments de l'écran se déplacent ou changent.



Object Repository, qui permet aux utilisateurs de capturer tous les éléments et écrans auxquels le processus automatisé accède et de les stocker dans une bibliothèque où ils peuvent être partagés et réutilisés.



Des offres d'IA améliorées, y compris la prise en charge des déploiements sur site et la formation continue, permettant aux clients d'améliorer les modèles d'apprentissage machine inclus et personnalisés en fonction de leurs données réelles et de leurs cas d'utilisation.