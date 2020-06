UiPath intègre des capacités d’IA conversationnelle à sa plateforme d’hyper-automatisation

UiPath, entreprise leader sur le marché des logiciels d'automatisation robotisée des processus (RPA), a annoncé aujourd’hui l’intégration de capacités d’Intelligence Artificielle conversationnelles à sa plateforme d’hyper- automatisation, la première plateforme de «bout en bout» du secteur. Grâce à ces nouvelles capacités de conversation clés en main pour les robots UiPath, aux chabots adaptés aux différents secteurs d’activités mais aussi aux nouvelles capacités d’automatisation qui engagent les employés de manière plus productive, UiPath permet aux entreprises de proposer plus facilement que jamais des expériences, toujours plus performantes et évolutives, qui permettent aux clients d'accéder à l'assistance chaque fois qu'ils en ont besoin sur les canaux de messagerie les plus populaires du monde.



« Les capacités d’IA conversationnelles d’UiPath étendent la portée des plateformes de chabots traditionnelles aux applications des entreprises afin de collecter des connaissances en temps réel et d’accomplir de nouvelles tâches » explique Param Kahlon, Chief Product Officer chez UiPath. « Alors que les applications de nouvelle génération sont de plus en plus centrées sur la conversation, nous nous efforçons de contribuer à établir un lien entre les chatbots et les applications d’entreprise existantes. »



En combinant l’IA conversationnelle avec la plateforme d’hyper-automatisation de UiPath, les entreprises peuvent réaliser une automatisation de bout en bout pour les clients et les employés. Plus spécifiquement, elles peuvent :

• Discuter avec les robots UiPath : En enseignant aux robots à parler avec des chatbots utilisant une communication bidirectionnelle transparente, robots et humains sont encouragés à interagir en utilisant un langage naturel pour traiter les demandes. Cela signifie également que les processus RPA peuvent être actionnés directement depuis un chat, ce qui augmente l’efficacité opérationnelle.

• Intégrer facilement l’IA au service client : les entreprises peuvent tirer parti de la plateforme UiPath et des plateformes de chatbot de création sans code dans tous les secteurs d’activité – comme la santé, le retail et l’assurance – pour automatiser le traitement des demandes clients impliquant des systèmes modernes ou anciens avec des options de déploiement cloud, hybride et on-premise. Désormais, les entreprises peuvent satisfaire leurs clients en répondant à leurs demandes de A à Z via des chatbots d’IA intégrés.

• Engager les employés de manière plus efficace : avec des chatbots basés sur l’IA et la plateforme UiPath, les demandes routinières sont traitées par des canaux de messagerie, permettant aux collaborateurs de passer plus de temps sur des requêtes plus complexes et à plus grande valeur ajoutée. Non seulement la charge de travail des agents est réduite par des robots gérant les clients et les questions répétitives sur les canaux de messagerie, mais les agents sont également pris en charge par des robots après une montée en compétence. Les bots parcourent les systèmes connectés et fournissent des informations pertinentes à l’agent, évitant ainsi aux employés d’avoir à basculer constamment d’une application à l’autre.





Les applications de messagerie sont devenues une plateforme privilégiée pour l’engagement personnel, avec plus de 41 millions1 de messages envoyés par minute. En effet, 68% des consommateurs2 disent qu’envoyer des messages est la façon la plus simple de rester connecté avec les entreprises, et plus de 50% des clients disent qu’ils sont plus susceptibles d’acheter auprès d’une entreprise avec laquelle ils peuvent échanger via un chat. Face à ce constat, les entreprises alignent leurs stratégies d’engagement client, non seulement pour atteindre les consommateurs là où ils sont présents, mais aussi pour les satisfaire en répondant de A à Z à leurs demandes. Cependant, sans les bons outils pour prendre en charge ces engagements additionnels, les équipes pourraient vite se retrouver dépassées.



Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’impacter les marchés mondiaux, les organisations font face à des défis extrêmes, notamment l’augmentation des besoins d’assistance et de service client. Par exemple, l’OTP Bank Romania utilise une solution d’automatisation qui intègre les capacités des chatbots Druid et des logiciels robots d’UiPath pour répondre aux demandes de reports des versements de prêts bancaires. L’intégration de ce système a permis à la banque de réduire le temps de traitement d’une demande de 10 minutes à 20 secondes. Il a également permis de faire face à une augmentation de 125% du nombre d’appels reçus par les agents des centres appels, permettant de gérer trois fois plus de demandes de report avec le même nombre de personnes en back office.



Afin de soutenir les clients qui veulent une solution d’IA conversationnelle pour compléter leurs déploiements en RPA, UiPath s’est associé à Druid pour revendre la plateforme Druid Chatbots. Druid est une plateforme de création de chatbot sans code basée sur l'IA qui dispose déjà d’une intégration solide sur la plateforme UiPath. Avec une puissante technologie de traitement du langage naturel pour interpréter et fournir des informations contextuelles, Druid prend en charge plus de 40 langues, d'innombrables canaux internes et externes et propose plus de 300 modèles d'IA conversationnelles prédéfinis couvrant un large éventail de scénarios. Avec sa plateforme ouverte, UiPath a également intégré plusieurs autres solutions de chatbot pour fournir des intégrations directes sur sa plateforme.



« Il semble naturel que le chat instantané et la RPA s'unissent pour contribuer à la révolution du libre-service et de la productivité des employés », a déclaré Liviu Dragan, PDG de Druid. « En nous associant à UiPath, nous améliorons l'expérience de l'utilisateur final et allégeons le fardeau que subit la main-d'œuvre humaine engendrée par les tâches répétitives. »



