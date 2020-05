UiPath lance la première plateforme d’hyperautomatisation “de bout en bout”

Toujours conforme à sa vision d’Un Robot par Collaborateur, UiPath, l’entreprise leader sur marché de l'automatisation robotisée des processus (RPA), déploie aujourd’hui une plateforme d’hyperautomatisation “de bout en bout”. Les nouvelles capacités développées permettent de prendre en charge toutes les phases du cycle de vie de l’hyperautomatisation et les options de déploiement offrent aux organisations une gestion immédiate de leurs robots à partir de UiPath Automation Cloud. Grâce à cette nouvelle plateforme, UiPath met l’automatisation à disposition du plus grand nombre en permettant aux employés à la fois d’être engagés dans le processus d’automatisation et de bénéficier d’un soutien quotidien des robots.

La plateforme de UiPath pour l’hyperautomatisation est la clé pour faire évoluer l’automatisation dans l’entreprise rapidement et efficacement. Elle repose sur une automatisation de “bout en bout” en tirant parti des outils de découverte de processus et du crowdsourcing des employés pour déterminer ce qu’il faut automatiser. Cela permet de développer des automatisations plus sophistiquées avec des capacités d’Intelligence Artificielle telle que le “document understanding” et fournit des analyses détaillées pour mesurer l’impact de l’automatisation. Cette approche omniprésente de l’“Automation First” s’est avérée être à la fois substantielle et transformante et permet à tout le monde - des développeurs RPA aux développeurs citoyens et utilisateurs finaux - de collaborer et de mettre l’automatisation au coeur du travail quotidien.

Une des plus grandes sociétés de services professionnels au monde a soutenu la vision d’un Robot par Collaborateur. Elle a choisi de former ses 55 000 employés aux technologies UiPath pour leur permettre de fournir des informations toujours plus fiables et pertinentes à leurs clients. En utilisant une approche citoyenne qui invite les collaborateurs à construire leurs propres automatisations, cette initiative a permis d’économiser plusieurs millions d’heures de travail et de faire des économies annuelles de plus d’un demi-milliard de dollars.

“Partout des chefs d’entreprise augmentent leurs effectifs avec des robots logiciels - et ils en réalisent les avantages. Ils créent des millions d’heures de capacité numérique, entraînant des gains de productivité rapides pour chaque employé, et offrant des expériences clients bien supérieures. Nous estimons que pour 1$ investi dans UiPath, nos utilisateurs peuvent récupérer 15$ ou plus au cours leur première année”, précise Param Kahlon, Chief Product Officer chez UiPath. “Nous facilitons l’interaction avec les robots pour tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris les développeurs, les business analystes et les utilisateurs finaux. Maintenant chaque entreprise peut penser à plus grande échelle, impliquer davantage de collaborateurs, et faire évoluer en toute confiance son centre d’excellence en automatisation.”



La plateforme d’hyperautomatisation aborde le cycle de vie de l’hyperautomatisation “de bout en bout”

UiPath livre une vraie plateforme d’hyperautomatisation “de bout en bout” qui combine les principales fonctionnalités de RPA, la construction, la gestion et l’exécution de robots avec des outils de découverte de processus et d’analyse d’impact sur les entreprises. Les nouvelles fonctionnalités disponibles incluent :

● Utiliser l’IA pour analyser les systèmes principaux et les applications. UiPath Process Mining (anciennement ProcessGold) crée des visualisations qui décrivent les processus, les écarts et où automatiser pour avoir le plus d’impact. En fournissant une vue d’ensemble des processus, en montrant comment les robots et les humains interagissent, Process Mining donne aux clients une approche basée sur les données pour découvrir et améliorer continuellement leurs processus.

● Traiter les données issues des documents rapidement et avec précision pour garder un avantage compétitif à l’ère du numérique. UiPath Document Understanding IA aide les utilisateurs à extraire et interpréter les données de différents documents et assure un traitement de bout en bout des documents. L’outil fonctionne avec une large gamme de documents allant des documents structurés aux documents non structurés, il reconnaît différents objets comme l’écriture manuscrite ou les cases à cocher et peut gérer différents formats de documents.

● Permettre à tous les employés de devenir des Développeurs Citoyens en automatisant leurs propres tâches. UiPath StudioX est le canevas de conception d’automatisation pour les utilisateurs. Construit en étroite collaboration avec les utilisateurs de l’année précédente, StudioX permet à un plus large éventail d’employés d’automatiser rapidement leur travail sans avoir besoin des ressources de développeur ou de codage.

● Gagner plus de contrôle et de flexibilité sur les robots assistés avec une nouvelle interface utilisateur. UiPath Assistant offre plus d'efficacité et de flexibilité en permettant aux utilisateurs de programmer des rappels pour l'exécution d’automatisations assistées. Les processus d’arrière plan permettent aux robots d’exécuter simultanément plusieurs automatisations qui pourraient contrôler des évènements ou des tâches. Cela améliore encore la productivité des employés et accélère le retour sur investissement de l’automatisation.

● Centraliser les initiatives sur l’automatisation et augmenter l’engagement des collaborateurs. UiPath Automation Hub permet à chaque employé de découvrir des opportunités d’automatisation. Chacun peut soumettre des idées d’automatisations, créer une gamification - ou crowdsourcing - idéale pour les Centres d’Excellence des Opérations Robotiques pour collecter des opportunités et gérer un pipeline de robots afin de libérer les employés de tâches banales dans tous les domaines d’une entreprise.

● Utiliser l’IA pour analyser les façons de travailler. UiPath Task Mining (anciennement Explorer Entreprise) permet aux équipes d’automatisation de capturer, analyser et hiérarchiser les processus exécutés dans n’importe quel service pour les automatiser.

● Appliquer l’IA à votre flux de travail RPA en quelques minutes. AI Fabric comble le fossé entre les équipes RPA et les data scientits en aidant les entreprises à automatiser des processus plus complexes et cognitifs. La nouveauté dans cette version est le Model Retraining qui permet des exceptions et des corrections pour améliorer les modèles au fil du temps. Cela signifie que plus AI Fabric est utilisé, mieux il travaillera - avec des robots qui deviendront plus performants au fil du temps.



La solution Saas ouvre les portes au RPA pour toutes les entreprises

Avec UiPath Automation Cloud, l’entreprise offre une nouvelle option de déploiement qui permet une mise en œuvre d’automatisation rapide, une évolutivité facile, une forte disponibilité et réduit les besoins en infrastructures informatiques - le tout avec un support d’entreprise premier niveau. Le modèle Saas s’ajoute aux options de déploiement de cloud sur site, privé et public de UiPath.

“UiPath Automation Cloud a été phénoménal pour introduire et commencer à construire un système intelligent d’automatisation pratique au sein de Chipotle Mexican Grill”, explique Colin McGuire, vice-président des système corporate au Chipotle Mexican Grill. Nous avions prévu une à deux semaines pour la configuration initiale de l’infrastructure, cependant elle a été achevée en moins d’une journée. UiPath Automation Cloud est non seulement aligné sur les objectifs de Chipotle – à savoir d’être plus axés sur le cloud, mais cela nous a également conforté dans l’idée que nous pouvions rapidement construire, implémenter et déployer des automatisations significatives dans toute l’organisation”.

UiPath Automation Cloud permet aux organisations de toute taille de démarrer rapidement leur parcours RPA en facilitant la mise en place d’automatisations dans leurs opérations et la gestion en toute sécurité, sans tracas ou coûts supplémentaires d’infrastructures informatiques. Il s'agit d’une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent concentrer leurs investissements dans la construction d’automatisations et non dans les infrastructures. Avec Automation Cloud, les organisations peuvent débuter immédiatement l’automatisation de quelques processus, puis l’étendre aussi rapidement que nécessaire à des centaines de processus sans aucune augmentation supplémentaire du parc informatique ou des ressources. Il a également obtenu la certification ISO 27001, une norme internationale qui certifie les meilleures pratiques pour les systèmes de gestion de la sécurité informatique.

“Alors que l’adoption du RPA s’impose dans toutes les entreprises, les clients attendent de nouvelles capacités pour accroître l'utilité des robots logiciels afin de soutenir les collaborateurs dans toutes leurs missions. De plus, les clients commencent à regarder au- delà de l’automatisation pure pour utiliser des robots logiciels davantage comme des assistants numériques”, a déclaré Maureen Fleming, vice-président du programme de recherche IDC Intelligent Process Automation. “Faciliter la planification et la construction des robots, créer des interfaces homme-machine pour interagir avec les robots, exploiter l’IA pour l’automatisation et aider à la prise de décision, mesurer les performances de la main- d’oeuvre numérique émergente... sont tous les éléments nécessaires pour satisfaire la vision expansive du RPA.”

“La plateforme d’hyper automatisation de UiPath aide des organisations du monde entier à devenir plus rapides et plus agiles face à l’augmentation de la demande et des environnements mouvants, démontrant au passage que si nous travaillons ensemble nous pouvons nous adapter à des circonstances exceptionnelles”, explique Daniel Dines, co- fondateur et PDG de UiPath. “Une fois que la crise se sera stabilisée, les dirigeants devront générer de nouveaux revenus le plus rapidement possible. En parallèle, ils doivent repenser, remodeler et réinventer leur entreprise afin de créer de la valeur et de la résilience à long terme. L’automatisation s’est maintenant révélée substantielle et transformatrice et jouera un rôle central aux deux étapes de la reprise.”