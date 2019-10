UiPath lance une plateforme RPA nouvelle génération

Pour ce faire, UiPath vient notamment d'acquérir deux pépites technologiques :



- ProcessGold, vendeur majeur de logiciels d’analyse des processus.



- StepShot, l’un des principaux fournisseurs de logiciel de process documentaire.



La nouvelle plateforme RPA de UiPath

Avec de nouvelles fonctionnalités, prenant en charge des processus d'automatisation de bout en bout et des améliorations significatives des modules d'intelligence artificielle, les entreprises peuvent adapter leurs programmes d'automatisation à une vitesse sans précédent, le tout à partir d'une plate-forme unique. Avec cette version, UiPath permet à tous les utilisateurs de l’entreprise, peu importe leurs compétences techniques, d’automatiser leur travail, notamment les tâches répétitives, à travers une application simple sans recourir à des ressources de développement ou à du codage.



UiPath Explorer

S'appuyant sur les acquisitions de ProcessGold et de StepShot, UiPath a présenté la gamme de produits UiPath Explorer. Conçue pour accélérer la compréhension des processus et l’identification de cas d’usage d'automatisation, UiPath Explorer facilite l’identification, la documentation, l’analyse et la hiérarchisation des processus, avec une capacité unique à comprendre les opérations de front et de back office, au moyen d’analyses scientifiques et visuelles.



Avec l’intégration de Process Gold, les grandes entreprises peuvent désormais simplifier leur phase d'initialisation de RPA en identifiant les processus qui offrent les meilleures opportunités d’automatisation.



En effet, ProcessGold offre la plate-forme de développement et d'exploitation la plus flexible, la plus puissante et la mieux adaptée à l'entreprise pour l’analyse de processus. Elle est utilisée pour créer des applications de veille permettant d’analyser et de surveiller en permanence les processus afin de générer de la valeur ajoutée à partir des données collectées. Son logiciel permet de visualiser comment les performances des processus peuvent être atteintes plus rapidement et plus efficacement.



La puissante technologie de capture d’activités de processus et de documentation de StepShot améliorera encore le retour sur investissement proposé par UiPath et renforcera les capacités de compréhension des processus de bout en bout



Ensemble, UiPath et StepShot vont accélérer le parcours d’automatisation des clients en leur permettant d’enregistrer des documents facilement et rapidement, de partager des processus et d’automatiser les étapes clés dans la création de robots. UiPath est le premier parmi les principaux logiciels de RPA à offrir de telles fonctionnalités intégrées nativement dans sa plateforme, un facteur de différenciation essentiel dans la mesure où les entreprises cherchent à implémenter et étendre avec succès leur déploiement RPA sur un large éventail de processus déjà définis ou indéfinis.



La plate-forme d'automatisation UiPath sera disponible via un déploiement progressif à partir de la fin octobre avec la plate-forme UiPath Cloud et sera entièrement disponible pour les clients on-premise en novembre.