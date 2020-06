UiPath permet l’automatisation de bout en bout des processus métiers critiques développés sur Oracle

UiPath, entreprise leader sur le marché des logiciels d'automatisation robotisée des processus (RPA), et membre d’Oracle PartnerNetwork (OPN), annonce aujourd’hui une collaboration technologique stratégique avec Oracle qui combine la puissance de la RPA avec l’Oracle Cloud Infrastructure et des applications métiers. Cette collaboration permet aux clients de rationaliser des flux de travail importants et des processus complexes mais aussi de se concentrer sur des tâches stratégiques qui nécessitent une intervention humaine. Tout en stimulant la productivité et en accélérant leur transformation numérique, les clients peuvent maintenant utiliser des automatisations de bout en bout pour éliminer les erreurs manuelles et réduire les coûts d’exploitation.



L’automatisation aide les organisations à travers le monde à devenir plus rapides et plus agiles face à l’augmentation de la demande et à un environnement de plus en plus mouvant. La plateforme UiPath prône « l’Automation First », qui élimine les tâches de travail banales afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Désormais, les clients de UiPath peuvent augmenter leur productivité, accélérer leur transformation numérique et faire évoluer leur entreprise en simplifiant l’automatisation de processus métiers critiques pris en charge par les applications Oracle, que ce soit « on premise » ou via le cloud. Concrètement, cette collaboration aide les clients à augmenter leur productivité et à obtenir des résultats plus rapidement à grande échelle. Ils peuvent :



● Déployer et gérer facilement la solution UiPath RPA sur Oracle Cloud Infrastructure : La fonction UiPath Robot + Studio est disponible sur Oracle Cloud Marketplace. Désormais, il ne faut que quelques minutes seulement pour déployer les robots UiPath et automatiser des tâches intensives et chronophages comme la configuration de machines virtuelles. La mobilisation des utilisateurs étant ainsi limitée, les clients peuvent faire évoluer rapidement et sans effort leur main-d’œuvre numérique pour s’adapter aux charges de travail changeantes et augmenter la productivité à tout moment.



● Déployer une automatisation de pointe pour les applications Oracle : Facile à utiliser, le “glisser-déposer” permet aux clients de rapidement automatiser des processus métiers sans besoin de personnaliser ou bouleverser leur infrastructure informatique. UiPath automatise des processus de bout en bout complexes qui comprennent des applications d’Oracle « on premise », notamment Siebel CRM, PeopleSoft, E-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne, ainsi que des applications d’Oracle sur cloud, comme Oracle NetSuite, Oracle ERP Cloud, Oracle HCM Cloud, and Oracle CX Cloud.

Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, des organisations et des établissements de santé du monde entier font face à des défis extrêmes. Par exemple, un laboratoire d’essais cliniques membre des Fortune 500 a récemment connu un afflux de changements de personnel dû au COVID-19. Cela a déclenché une augmentation des contrôles pour assurer la couverture des prestations. Pour aider à gérer l’accumulation de vérifications en constante augmentation, l’organisation les automatise avec UiPath dans Oracle HCM Cloud.



● Renforcer l’automatisation de bout en bout en tirant parti d’Oracle Integration Cloud - et éviter les API : les clients peuvent atteindre leur seuil de rentabilité plus rapidement et réduire le temps de développement grâce à une configuration standardisée, avec des capacités d’intégration sans codage. UiPath offre une intégration rationalisée avec Oracle Integration Cloud. Les clients n'ont pas à créer des intégrations à partir de zéro et peuvent déployer des automatisations plus rapidement sur les applications Oracle ainsi que sur des systèmes externes ou des applications tierces. Cela accélère les parcours de transformations digitales et augmente la productivité en étendant la portée de la RPA.



L’Oracle Cloud Marketplace est un guichet unique pour les clients d’Oracle à la recherche d’applications de référence, offrant des solutions éprouvées, y compris celles qui étendent les applications Oracle Fusion. Oracle Cloud est un cloud d’entreprise de deuxième génération, qui offre des performances massives et non variables et une sécurité de nouvelle génération à travers un portefeuille complet de services comprenant notamment le SaaS, le développement d'applications, l'hébergement d'applications et l'analyse commerciale. Les clients ont accès aux principaux services de calcul, de stockage, de gestion des données, d’intégration, de sécurité, de HPC, d’intelligence artificielle (IA) et de Blockchain pour augmenter et moderniser leurs charges de travail critiques. Oracle Cloud exécute Oracle Autonomous Database, la première et seule base de données autonome du secteur.



« Aujourd’hui, plus que jamais, les organisations de tous les secteurs cherchent des moyens d’augmenter l’agilité opérationnelle et d’exécuter de manière transparente les processus métiers afin de stimuler leur transformation commerciale et numérique », a déclaré David Hicks, vice-président, Worlwide ISV Cloud Business Development, chez Oracle. «La collaboration avec UiPath permet à nos clients de tirer parti de la force du RPA et de l’intelligence artificielle pour automatiser des tâches complexes, rationaliser davantage les processus métiers et se concentrer sur les missions qui nécessitent la main de l’homme. »



« Dans notre environnement actuel, les organisations doivent être capables de se retourner rapidement et de répondre aux pics de demandes d’activités en assurant la productivité de leur main d’œuvre», a déclaré Dhruv Asher, vice-président des Alliances et du Développement Commercial chez UiPath. « Lorsqu’elles s’appuient uniquement sur des systèmes existants pour prendre en charge les processus métiers de base, cela les empêche de fonctionner à pleine capacité. Pourtant, la mise à jour de ces systèmes complexes pour accélérer les flux de travail, supprimer les blocages et stimuler la productivité revêt toute son importance. Notre collaboration avec Oracle résout ce problème en mélangeant à la fois les applications d’Oracle et les applications non basées sur des API avec des automatisations puissantes et sophistiquées qui rationalisent les flux de travail critiques. Cela signifie que les clients peuvent automatiser des tâches longues et répétitives pour fournir une main-d’œuvre évolutive qui peut suivre la vitesse de l’entreprise. »