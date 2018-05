Umanis et Microsoft, un partenariat Data en or

Umanis (www.umanis.com), leader français en Data et Business Solutions Data Oriented, annonce être le seul acteur français à avoir été sélectionné par Microsoft parmi ses 10 Partenaires Privilégiés dans le monde pour les formations autour de la Data et de l’Intelligence Artificielle. Déjà détenteur de tous les labels de compétence Microsoft autour de la Data, du Cloud et de l’IA, Umanis les étend cette année avec deux nouveaux labels, sur le développement d’applications et le DevOps.



Depuis ces dix dernières années, le partenariat entre Umanis et Microsoft ne cesse de se renforcer, avec de nombreux projets communs développés autour des thématiques de la Data et de l’Intelligence Artificielle. S’étant investi très tôt dans ces technologies, à travers notamment un travail en amont avec Microsoft sur les offres de service adaptées aux besoins du marché, Umanis assoit sa position de leader et concrétise aujourd’hui ses engagements.



En plus d’avoir obtenu un statut de Partenaire Privilégié grâce à la qualité de ses formations, Umanis participe également avec Microsoft au financement et à l’enseignement d’une école atypique et innovante (sur le modèle de l’école 42), qui accueille des talents spécifiques pouvant être recrutés par Umanis sur un modèle d’alternance. Umanis est également membre actif d’un Think Tank sur le déploiement de l’Intelligence Artificielle, regroupant une poignée d’acteurs autour de Microsoft.



Partenaire de longue date de Microsoft, Umanis cumule plusieurs labels de compétence Gold (Data Analytics, Plateforme Cloud, Plateforme Data, Data Center, Systèmes Intelligents) qui se voient renforcés cette année par deux nouveaux labels : Développement d’Applications et DevOps. Ces distinctions garantissent aux clients d’Umanis une expertise complète sur ces sujets et un support d’excellence pour les projets mis en place.



« Chez Umanis, nous cultivons des partenariats sélectionnés pour leurs capacités d’innovation et la qualité de leurs solutions dans le temps, afin de garantir à nos clients les meilleures technologies actuelles et un Go-to-Market optimal. La relation étroite que nous construisons avec Microsoft depuis une décennie est à ce titre l’une des plus fructueuses » déclare François Binder, Directeur Conseil chez Umanis. « Ce partenariat très sain, que nous avons développé à travers les époques avec la Business Intelligence, le Cloud, l’IoT puis les chatbots, évolue désormais vers l’Intelligence Artificielle et nous positionne sur des projets très innovants. Cela va nous permettre de résoudre non seulement des problématiques business de premier ordre mais aussi de travailler sur des enjeux de société tels que la Smart City. Pour Umanis, il s’agit d’opportunités de faire rayonner le savoir-faire français dans la révolution de l’IA mais aussi de gagner en visibilité pour attirer toujours plus de nouveaux talents désireux de développer des projets concrets. »



Le partenariat entre Umanis et Microsoft a également eu l’opportunité de briller à l’international récemment, lors du Summit EMEA de Dublin, avec la tenue le 25 avril dernier d’une session consacrée à la stratégie de Self-Service BI.