Un an après l’entrée en vigueur du RGPD, Iron Mountain publie son Guide des bonnes pratiques regroupant toutes les recettes pour une Gouvernance de l’information conforme au texte européen

Les ustensiles indispensables aux durées légales de conservation



A travers ce guide de bonnes pratiques, Iron Mountain présente une compilation des ingrédients incontournables pour réaliser sa mise en conformité dans les règles de l’art du RGPD. Comment réaliser sa mise en place ? Quels outils choisir ? Quels sont les défis que le RGPD représente ? En abordant la question de la protection des données, des droits des personnes mais aussi de la confidentialité et du consentement, ce guide balaye les grands enjeux du texte européen.



Grâce à des fiches thématiques, retrouvez les objectifs et les points clés du RGPD ainsi que ses conséquences pour l’entreprise. Simples, rapides et faciles à appliquer, Iron Mountain dévoile les recettes qui aideront les entreprises à entrer en conformité avec les textes du règlement.



Afin de satisfaire les exigences du RGPD et mettre en place une gouvernance qui codifie la protection des données, Iron Mountain propose dans ce guide :



- des leçons, pas à pas, pour établir une méthodologie qui permettra le bon traitement des données

- et des fiches pratiques pour éviter les sanctions encourues en cas de non-conformité avec le RGPD.



Le RGPD, une opportunité pour l’entreprise



Les fiches mémo de ce cahier de recettes donnent les clefs pour protéger ses données comme un chef et pour bien en respecter les durées de conservation. Avis aux individus comme au PDG : tout le monde est concerné par le RGPD !



« Des organisations du monde entier nous font confiance pour stocker et protéger leurs informations. Nos clients peuvent compter sur nous pour protéger ce qu’ils ont de plus précieux. Ce guide de bonnes pratiques regroupe les ingrédients incontournables pour être en conformité avec les règles définies par le RGPD » explique Marlène Cailleau, Information Gouvernance Manager et DPO référent, chez Iron Mountain



L’objectif est bien de démontrer que le RGPD est une opportunité pour l’entreprise. Celle de mettre en place une bonne gouvernance de l’information. Ce règlement ne doit pas être vu comme une sanction juridique mais bien comme l’opportunité de pouvoir développer le capital informationnel de son entreprise. Processus, organisation, technologie et ressources, le RGPD est l’occasion d’harmoniser les pratiques de son entreprise, pour être en conformité. Et ce guide en rassemble les recettes indispensables, étape par étape.