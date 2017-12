Une étude indépendante commandée par Evidon révèle que les budgets du RGPD augmenteront en 2018 dans la mesure où les organisations cherchent à trouver un équilibre entre conformité et expérience client

Les entreprises vont dépenser des millions pour faire face aux nouvelles directives relatives au RGPD et à la vie privée et aux communications électroniques (ePrivacy) qui entreront en vigueur en mai 2018. Selon une nouvelle étude commandée par Forrester Consulting de la part d'Evidon, le principal fournisseur de solutions techniques simples aux problèmes numériques complexes de gouvernance, de risque et de conformité.



Près de la moitié (48 %) des entreprises ont déclaré avoir établi un budget initial de plus de 1 million de dollars pour la conformité au RGPD et au respect de la vie privée, et 58 % ont déclaré un budget d'entretien annuel du même montant. De plus, 67 % pensent que ces budgets augmenteront après mai 2018.



Selon l'étude, le RGPD, « ainsi que l'introduction de changements à la directive sur la vie privée et les communications électroniques, vont fondamentalement changer la façon dont les organisations doivent dorénavant réfléchir à la protection de la vie privée. Mais le simple respect de ces réglementations nouvelles et révisées ne devrait pas être l'objectif ultime des entreprises. Les entreprises doivent plutôt adopter ces changements afin d'améliorer les expériences des clients et d'acquérir un avantage concurrentiel pour elles-mêmes. »



Forrester a interrogé 263 décideurs en matière de données et de conformité dans des organisations qui opèrent ou font des affaires en Europe. Globalement, l'étude a montré que les entreprises prenaient le RGPD au sérieux et que beaucoup s'attendaient à ce que la conformité au RGPD transforme leurs organisations grâce à « une fidélité, une satisfaction et un engagement accrus de la part des clients, ainsi qu'à une différenciation et une amélioration de la marque ».



« Le RGPD est un événement 'qui passe ou qui casse' pour les éditeurs, les marques, les sociétés technologiques et les fabricants d'applications qui font des affaires en Europe », a déclaré Adrian Newby, directeur de la technologie. « Il est encourageant de voir que ces organisations prennent déjà au sérieux la conformité au RGPD et à directive sur la vie privée et les communications électroniques, à la fois par leur planification stratégique et budgétaire. Comme l'indique la recherche de Forrester, tous les acteurs profiteront de la bonne mise en place de la conformité et le RGPD peut être une initiative de transformation aidant ces organisations à renforcer la confiance des consommateurs. »



Autres résultats de l'étude :



Les entreprises se préparent depuis plus d'un an. Près des trois quarts des entreprises interrogées ont déclaré avoir commencé à se préparer à la conformité en septembre 2016, voire plus tôt.



L'équilibre entre une expérience client exceptionnelle et la conformité est essentielle. Une fois le RGPD entré en vigueur, 39 % des répondants ont déclaré être surtout préoccupés par leur capacité à trouver l'équilibre entre la conformité et les meilleures expériences client. Un autre tiers est également préoccupé par l'incidence négative que pourraient avoir les communications requises sur les données des clients et les problèmes de confidentialité sur les expériences des clients. « Cet équilibre entre la conformité et l'expérience client est essentiel si les entreprises veulent continuer à avoir plus de clients, à les servir et les conserver dans un monde post-RGPD », selon l'étude.



Le RGPD va engendrer des changements importants. Près de la moitié (48 %) des entreprises a déclaré qu'après mai 2018, leur organisation mettra l'accent sur la vie privée dès la conception. De même, 36 % pensent que la vie privée sera au cœur de la culture de l'entreprise après la date butoir.



L'étude comprend également des recommandations clés pour les entreprises qui cherchent à transformer la conformité au RGPD en un avantage commercial. Celles-ci incluent :



● Créer un groupe de travail multidisciplinaire sur la protection de la vie privée.

● Mettre en pratique le respect de la vie privée dès la conception.

● Faire de la vie privée une responsabilité sociale d'entreprise.

● Créer de grandes expériences autour du consentement et de la préférence.