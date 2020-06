Une nouvelle catégorie analytique pour le cloud apportée par la prochaine version de SAS Viya

Disponible fin 2020, SAS® Viya® 4 permettra de tirer pleinement parti des toutes dernières technologies cloud. Conçue pour être livrée et mise à jour en continu, la nouvelle architecture de la solution permettra aux entreprises d’accéder à de puissantes capacités analytiques, quel que soit le point d’accès. SAS Viya associant l’art du décisionnel aux sciences que sont l’intelligence artificielle (IA) et l’analytique, les organisations pourront ainsi prendre plus rapidement de meilleures décisions. L’innovation au cœur de cette technologie souligne l’engagement de SAS à aider les entreprises à transformer leurs données en connaissances. Cette version révolutionnaire de la plateforme cloud-native SAS Viya est le fruit du milliard de dollars investi par SAS dans le domaine de l’IA.



« Cette nouvelle version marque un grand pas en avant pour la plateforme SAS et nos clients », déclare Oliver Schabenberger, COO et CTO de SAS. « Les organisations cherchent à mener leurs transformations numériques avec agilité, rapidité, automatisation, intelligence et continuité. Tels sont les attributs de SAS Viya 4 : cette solution cloud-native d’analytique avancée et d’intelligence artificielle est accessible quel que soit le niveau de compétence de l’utilisateur, et révolutionne la business intelligence afin d’aider les organisations à gérer judicieusement leurs activités dans le cloud. »



« Les architectures cloud-natives permettent aux entreprises d’effectuer des changements majeurs au niveau de leurs technologies de traitement de données et analytiques », déclare Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management d’IDC. « SAS Viya offre une solution flexible et efficace pour exécuter de telles tâches au sein d’une architecture basée sur des conteneurs et des micro-services. Les organisations peuvent ainsi dissocier les processus analytiques des environnements dans lesquels ils s’exécutent pour déployer rapidement leurs services et répondre à leurs besoins décisionnels de façon bien plus agile. »



L’analytique à la portée de tous



SAS simplifie l’intégration de l’IA et du machine learning dans les processus décisionnels. Grâce à sa nouvelle architecture cloud-native et aux interfaces interactives ou de programmation, les clients ne seront plus limités par le langage de programmation, les silos de données ou les compétences manquantes. L’automatisation de la préparation des données, de l’apprentissage automatique (autoML) et du déploiement des modèles augmentera la productivité des rares ressources de data science, et rendra les capacités de l’intelligence artificielle accessibles aux utilisateurs de tous profils. Les résultats obtenus seront présentés de manière claire et compréhensible et permettront aux utilisateurs d’agir immédiatement et avec assurance.



En mettant toujours plus l’accent sur les API, SAS Viya 4 facilite la collaboration entre les développeurs d’applications et les équipes de data science, et répond plus rapidement aux changements des besoins métiers. La solution permet aux clients d’acquérir et d’exploiter des capacités analytiques à l’échelle de l’entreprise de façon optimale, en n’utilisant que les services d’intelligence artificielle dont ils ont besoin.



SAS Viya 4 s’appuie sur un processus d’intégration et de livraison continue(s) permettant aux clients de choisir leurs fréquences de changement de version. Ils peuvent ainsi accéder aux toutes dernières innovations produits dès que celles-ci sont disponibles, ou intégrer des mises à jour dans leurs propres calendriers de gestion du changement. L’architecture basée sur des conteneurs — orchestrée par Kubernetes — offre une portabilité vers différents environnements cloud, dont Azure, Google, AWS et OpenShift.



L’analytique fait la différence



Toute organisation possède des données ; l’important est comment elle les utilise. Les sociétés les plus matures en matière d’analytique savent que chacune des décisions prises à l’aide de leurs modèles peut avoir un impact considérable sur leurs résultats. SAS Viya 4 simplifie le déploiement de ces modèles, et les aide à franchir le « dernier kilomètre » critique en matière d’analytique en leur offrant un emplacement centralisé pour les superviser et en gérer les performances.



Les organisations peinent également à justifier leurs décisions et à encourager une adoption éthique de l’IA. À l’heure où l’utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning se généralise, SAS Viya 4 centralise la gestion de l’ensemble des modèles SAS et open source, la traçabilité des données (lineage) et les templates, et offre ainsi une visibilité et un contrôle complets sur l’ensemble des activités de modélisation.



Les technologies liées au cloud évoluent. L’architecture de SAS Viya 4 est conçue pour en faire de même. Elle permet aux clients de tirer pleinement parti de leurs investissements dans l’analytique grâce au modèle SaaS des solutions SAS pour le cloud (cloud public ou privé). Visitez sas.com/viya pour plus d’informations sur la nouvelle version de SAS Viya.