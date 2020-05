Valode et Pistre, et Spacemaker signent un partenariat de recherche et développement pour accroitre l'usage de l'IA dans l’immobilier

Spacemaker, plateforme assistée par IA dédiée à la construction, annonce la conclusion d’un partenariat de Recherche & Développement avec l’agence internationale d’architecture Valode&Pistre. Cette collaboration permet de perfectionner la technologie de valorisation foncière fondée sur l’intelligence artificielle de Spacemaker, en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire mondialement reconnus des équipes de Valode&Pistre.



Spacemaker développe un logiciel qui permet à partir de l’analyse des données physiques d’un site, de la réglementation, et des facteurs environnementaux, d’optimiser le potentiel constructible d’un terrain et de faciliter les interactions entre promoteurs, architectes, bureaux d’études et collectivités lors des premières phases d’une opération (en particulier lors des études d’avant-projet).



Connue pour ses réalisations spectaculaires et de grands chantiers tels que l'extension de la ville de Monaco, la tour Saint-Gobain, les fermes urbaines de Paris (sur le toit du Parc des expositions – Porte de Versailles), ou encore la rénovation de la Gare du Nord, l’agence Valode&Pistre utilise désormais la plateforme Saas de Spacemaker pour concevoir plus rapidement et plus efficacement plusieurs de ses projets résidentiels actuels. Pionnière dans l’utilisation d’outils numériques, ce partenariat est un nouvel atout pour le développement de l’agence et la réalisation de projets transformant.



« Nous avons conscience chez Valode&Pistre que les nouvelles technologies créent de nouvelles opportunités et qu’elles ne sont pas un obstacle à la créativité architecturale et à la maitrise d’un projet, au contraire. L'intégration de l'IA aux études d'avant-projet est une étape logique dans l’évolution de notre activité. Nous sommes donc ravis de pouvoir contribuer au perfectionnement de la technologie Spacemaker qui va nous aider dans des contextes différents. Nous collaborons étroitement pour que les méthodes et outils nécessaires aux études d'avant-projet puissent gagner en efficacité. L’utilisation de l'IA et de la plateforme va nous permettre d'analyser pour chaque site plus de concepts en moins de temps, tout en nous permettant de disposer de nombreuses données pour renforcer nos prises de décision. » explique Jean Pistre, co-dirigeant du Groupe Valode&Pistre.



Les équipes de Valode&Pistre bénéficient d’une formation et d’un accompagnement dédié des équipes de Spacemaker, et collaborent pour adapter le logiciel aux spécificités culturelles et réglementaires françaises, perfectionner ses fonctions existantes et co-construire ses futures fonctionnalités. La valeur ajoutée de la connaissance des métiers de conception et BIM de Valode&Pistre permet à Spacemaker d’avoir une vue complète sur les besoins des concepteurs français dans ce contexte d’évolution des métiers et d’intégration des technologies.



« Notre plateforme d'IA est la toute première du genre dédiée aux études d’avant-projet, il est donc important pour nous de poursuivre nos investissements dans la recherche et le développement. En tant que partenaire officiel en France, Valode&Pistre va nous faire profiter de leurs expériences et nous fournir des enseignements précieux pour continuer à adapter la solution aux besoins spécifiques des architectes français. Un partenariat avec une agence aussi connue et réputée est un atout pour continuer à être pertinent dans notre approche, développer efficacement notre produit et délivrer une véritable valeur-ajoutée à nos clients dans le monde entier », ajoute Havard Haukeland, PDG de Spacemaker.



Avec ses solutions utilisant l’intelligence artificielle, Spacemaker entend répondre aux besoins de conception durable et plus rapide puisque certaines analyses nécessaires aux études d'avant projet qui nécessitaient auparavant plusieurs semaines, sont désormais délivrées en quelques minutes. En associant l’automatisation de données et la conception basée sur l'IA, Spacemaker ouvre la voie à une planification plus collaborative et transparente.