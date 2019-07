Veeam renforce son leadership sur le marché de la gestion des données dans le cloud avec une croissance de 26% de ses revenus annuels récurrents au 2ème trimestre 2019

Veeam® Software, le leader des solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud (Cloud Data Management™), communique ses résultats financiers pour le 2ème trimestre 2019. Suite à l’annonce récente de son chiffre d’affaires dépassant le milliard de dollars, Veeam, qui rejoint ainsi une élite de leaders du secteur des logiciels, annonce 26% d’augmentation de ses revenus annuels récurrents (ARR) par rapport à l’année précédente pour le 2ème trimestre 2019. Cette augmentation confirme le succès du modèle de tarification par abonnement introduite plus tôt dans l’année à l’ensemble des nouveaux produits Veeam, et notamment Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4. Saluée comme l’une des versions les plus importantes de l’histoire de Veeam, Veeam Availability Suite U4 approche les 350 000 téléchargements depuis sa sortie en janvier.



« À mesure que nous investissons considérablement dans la R&D, les ventes, le marketing et notre écosystème de partenaires, nous constatons une augmentation des adhésions de nos clients aux licences par abonnement, et ce dans toutes les régions du monde » déclare Ratmir Timashev, co-fondateur et vice-président exécutif (EVP) Sales & Marketing chez Veeam. « Chaque zone géographique enregistre la même croissance, ce qui illustre bien cette idée. Alors que s’ouvre le deuxième acte de notre évolution, celui du cloud hybride, il s’agit d’une période tout à fait passionnante pour tous ceux qui travaillent chez Veeam. 72% des entreprises cherchent à adopter la gestion des données dans le cloud[i] et se dirigent vers des stratégies cloud. Nous sommes ravis de les accompagner dans cette démarche et de répondre à leurs attentes en tant que leader de la gestion des données dans le cloud. »



« Le niveau de collaboration avec des partenaires technologiques stratégiques n’a jamais été aussi élevé et les demandes de partenariats n’ont jamais été aussi fortes » poursuit Ratmir Timashev. « De nouvelles annonces de partenariats sont attendues pour le 2ème semestre 2019. Ceux-ci permettront de répondre à la demande de nos partenaires de combiner les solutions de sauvegarde et de protection des données de Veeam avec des solutions matérielles, de stockage et d’hyperconvergence leader du marché. Notre nouveau programme de partenariat « with Veeam », qui a reçu un accueil des plus favorables, illustre la façon dont Veeam compte innover et collaborer avec ses partenaires technologiques afin de fournir une solution matérielle et logicielle conjointe qui permettra d’améliorer le choix des clients et de leur apporter plus de flexibilité. »



Faits marquants concernant les clients, produits et partenaires de Veeam



Veeam Backup for Microsoft Office 365, produit Veeam connaissant la plus forte croissance de l’histoire de l’entreprise, a enregistré 270% de croissance en revenus récurrents annuels (ARR) par rapport à l’année précédente. Il a été téléchargé par plus de 75 000 entreprises, ce qui représente plus de 8 millions de boîtes de messageries utilisateurs. Veeam a récemment annoncé la disponibilité de la version 3 du produit au début du 2ème trimestre 2019, renforçant sa position sur le marché de la sauvegarde de Microsoft Office 365 et offrant aux entreprises des sauvegardes 30 fois plus rapides et une sécurité accrue, ainsi qu’une visibilité et une analyse enrichies.

Parmi les nouveaux clients de Veeam, qui compte désormais 355 000 clients à travers le monde, figurent Make-A-Wish Foundation, Mundo Cuervo, Porsche Informatik, Vancouver Canucks, ABM, Ferrari Agroindustria, Schleswig-Holstein Netz AG, Premier Bank et Ducks Unlimited Canada.

Le programme Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) compte désormais 23 500 partenaires, dont 4 100 sont également fournisseurs agréés de solutions de sauvegarde cloud et reprise après incident en mode SaaS (DRaaS) via Veeam Cloud Connect.

Les accords de revente conclus avec les alliances technologiques HPE, Cisco, NetApp et Lenovo ont enregistré une croissance totale des transactions de 327% et une croissance du chiffre d’affaires de 123% par rapport à l’année précédente, permettant ainsi aux partenaires revendeurs Global Alliance de répondre plus largement à la problématique de la gestion des données.

Veeam a reçu le prix HPE 2019 Global Technology Partner of the Year, reconnaissant sa performance financière exceptionnelle, ses solutions innovantes, et ses résultats commerciaux probants pour les clients communs à Veeam et HPE.

Veeam a dévoilé son nouveau programme de partenariat « with Veeam » au second trimestre 2019, en partenariat avec des acteur réputés du stockage afin de proposer des solutions complètes de stockage secondaire, combinant les logiciels Veeam avec des outils matériels et de gestion leaders dans les domaines du stockage et du HCI. Des solutions conjointes avec ExaGrid et Nutanix ont d’ores et déjà été annoncées, avec une disponibilité prévue pour le 2ème semestre 2019.



« Veeam continue d'afficher une forte croissance de son chiffre d’affaires sur un marché très concurrentiel. Pour de nombreux fournisseurs, le passage d'un modèle de licence à un modèle d'abonnement représente un défi, mais Veeam semble y parvenir avec succès. Les études d'IDC révèlent que plus de 90 % des entreprises prévoient d'utiliser des solutions de protection des données hybrides et/ou multi-cloud dans les 12 prochains mois, et c'est sur cela que Veeam se positionne." - Phil Goodwin, directeur de recherche chez IDC