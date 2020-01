Veolia Eau France a testé la solution de cartographie des réseaux Scodify de Sogelink sur la région Bretagne

Co-construite entre les territoires Bretons de Veolia et Sogelink, cette passerelle intelligente entre le monde du Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) et celui du Système d'Information Géographique (SIG) permet aujourd'hui un traitement plus simple et plus rapide des plans de réseau d'eau. Grâce à cette solution, les 3 territoires Bretons de Veolia profitent d'une cartographie réactive et dynamique lui permettant d'assurer la maintenance et la parfaite connaissance de son patrimoine enterré.



Améliorer la cartographie des infrastructures : un enjeu majeur



L'amélioration de la cartographie des infrastructures enterrées constitue un enjeu important de la réforme anti-endommagement des réseaux (DT-DICT). En vigueur depuis 2012, celle-ci incite les opérateurs, à transmettre aux professionnels des travaux publics une cartographie la plus précise possible de leurs réseaux (< +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible). L'objectif est ainsi de renforcer les technologies de surveillance et la sûreté sur les chantiers menés à proximité de ces ouvrages.



Pour répondre à cet objectif , les opérateurs disposent d'un SIG, grâce auquel ceux-ci peuvent rassembler et gérer l'ensemble des plans réalisés par les entreprises de travaux. Le SIG est également la base sur laquelle viennent se connecter les logiciels de maintenance, d'où l'importance d'une cartographie à jour pour administrer les réseaux au quotidien. Or la multitude de formats de plans de récolement réalisés par les entreprises de travaux ne permet pas une intégration automatique de ces plans dans le SIG. Une adaptation manuelle coûteuse en temps et en ressources est alors requise.



La solution Scodify de Sogelink oeuvre ainsi à la simplification, à l'automatisation et à la sécurisation de la maintenance et de la cartographie du patrimoine enterré des territoires bretons de Veolia.



« C'était pour nous une très belle opportunité de co-construire une telle solution avec un acteur majeur tel que Veolia. C'est d'ailleurs le besoin client qui nous a conduit à recourir à l'IA. Nous avons cherché la meilleure solution pour sortir de l'approche d'intégration figée qui prévalait jusque-là, pour aller vers une démarche dynamique et intelligente . Scodify se veut ainsi une solution cartographique apprenante », explique Fatima Berral, Directrice générale de Sogelink.



Résultat : une cartographie claire, précise et à jour des réseaux



Cette solution intelligente, clé en main, peut convertir ou adapter aujourd'hui, de façon simple, exhaustive, rapide et précise tous les types de plans dans le format du Système d'Information Géographique de Veolia tout en limitant l'intervention des cartographes.

« Grâce à Scodify nous disposons aujourd'hui de plans des travaux neufs facilement intégrables à notre SIG. La capacité de la solution à apprendre en continu des différents projets que nous intégrons a été un élément clé dans notre décision de faire confiance à l'outil SCODIFY. C'est d'ailleurs parce que nous avons été convaincus de la valeur ajoutée de cette solution que nous avons pris la décision en 2018 de commander 350 km de linéaires de réseaux à Sogelink dans le but de réaliser un test significatif sur l'outil et l'IA durant 12 mois. Nous avons pu observer un gain de temps significatif sur la mise à jour de la cartographie de notre réseau d'eau. », explique Pauline Dedise, administratrice SIG à la Direction des opérations de la Région Centre Ouest de Veolia activité Eau.

Opérationnelle depuis peu, Scodify profite pleinement de l'expérience acquise auprès de Veolia et séduit désormais d'autres exploitants de réseaux, PME et grands comptes, ainsi que de nombreuses collectivités.