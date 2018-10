Veritas et Pure Storage font équipe pour faire avancer la gestion des données à l’ère des nouvelles formes d’intelligence modernes

Veritas Technologies, leader mondial de la protection des données, en collaboration avec Pure Storage, la plateforme de stockage qui aide les innovateurs à construire un monde meilleur grâce aux données, permettent aujourd’hui à leurs clients communs dans le monde entier, de moderniser la protection des données et de maximiser la valeur de ces dernières pour obtenir un avantage concurrentiel.



Cette collaboration permet aux entreprises de consolider en toute confiance les charges de travail modernes sur l’architecture unique du hub de données Pure Storage optimisée par Pure Storage FlashBlade™. Grâce à l’intégration de NetBackup, la technologie emblématique de Veritas, les données des entreprises peuvent être partagées, protégées et déverrouillées, constituant ainsi une source de valeur sans précédent.



Cette annonce s’appuie sur la relation établie entre Veritas et Pure Storage qui repose sur une adoption mutuelle de leurs technologies, l’amélioration des produits, les ventes et le support. Veritas et Pure Storage s’engagent à fournir à leurs clients mutuels une approche simple et rentable pour répondre à leurs défis en matière de gestion de données.



Avec l’augmentation rapide et la fragmentation des données, les entreprises de toutes tailles ont des difficultés à gérer, protéger et à tirer parti de leurs données. Les nouvelles formes d’intelligence modernes exigent des technologies qui non seulement stockent les données mais qui peuvent aussi rendre profitable ces dernières, très riches et donc prédictives de nature. Aujourd’hui, Veritas et Pure Storage assurent la protection des données et une récupération rapide pour les charges de travail modernes tout en optimisant l’analyse de données et en améliorant le machine learning.



En s’appuyant sur FlashBlade, le hub de données de Pure centralise les référentiels de données pour combiner l’analyse en continu, la sauvegarde, les data lakes et les clusters d’intelligence artificielle pour offrir un niveau de connaissances sans précédent. Veritas Netbackup est en mesure de protéger l’ensemble de l’architecture de hub de données sur FlashBlade™et peut l’utiliser comme cible de sauvegarde, permettant ainsi des restaurations rapides si nécessaire. De plus, Veritas NetBackup, conjointement à Veritas CloudPoint a été intégré à Pure Storage FlashArray™, ce qui permet une gestion intégrée des snapshots via la console NetBackup. Le regroupement des technologies des deux entreprises permet à l’intelligence artificielle et au machine learning d’être pratiqués sur des ensembles de données plus vastes et diversifiés, ce qui produit une meilleure business intelligence qui peut conduire à une innovation plus rapide.



« Les entreprises modernes doivent obtenir de la valeur de toutes leurs données peu importe où elles sont stockées. Une architecture du hub de données unifie les silos ce qui rend plus facile l’extraction de valeur des groupes de données qui conduisent l’intelligence artificielle, le Big Data et l’IoT » a indiqué Katie Colber, Vice President, Alliances chez Pure Storage. « En devenant partenaire de Veritas, les clients de Pure Storage bénéficieront des avantages de NetBackup pour protéger leurs données précieuses et gérer l’ensemble de leur infrastructure grâce à une solution unifiée ».



Améliorer la récupération des données et la rapidité en faisant appel au leader du secteur en termes de parts de marché



Veritas et Pure Storage aident aussi les entreprises multicloud à gagner en agilité et en rapidité avec une protection snapshot intégrée pour répartir les données dans des matrices de flash. Grâce à l’intégration de Veritas NetBackup et CloudPoint, les entreprises peuvent atteindre des meilleurs objectifs de temps de récupération (RTO) et une haute protection des données pour celles situées dans les matrices de flash. Cela permet aux entreprises de répondre aux exigences strictes de RTO et de points de récupération (RPO) dans les secteurs de la finance, de la santé et d’autres verticaux où la récupération et la résilience des données sont nécessaires.



Les autres bénéfices de ce partenariat sont :



Une agilité et une rapidité augmentées avec une protection snapshot integrée pour répartir les données dans les matrices flash avec l’intégration de Veritas NetBackup et de Veritas CloudPoint.

Des objectifs de RPO et de RTO pour les applications les plus sensibles et transactionnelles de l’architecture parallèle Pure Storage.

Une récupération améliorée des données grâce à des copies instantanées cohérentes et plus fiables avec Veritas NetBackup et l'intégration de Veritas CloudPoint à Pure Storage.

Une sauvegarde plus rapide et une performance de pointe grâce à l’intégration de Veritas NetBackup et Veritas CloudPoint sans longues fenêtres snapshots et des délais d’attente dans les applications.

« Actuellement, l’augmentation massive des données nourrit les risques que les données stockées des entreprises soient cloisonnées, augmentant ainsi la surface d’attaque exploitable pour les acteurs malveillants. De plus, les silos de données augmentent la complexité et le coût de protection et d’extraction de valeur du bien le plus précieux de l’entreprise : les données » a indiqué, Frédéric Fimes, Channel Director Southern Europe chez Veritas. « La combinaison de NetBackup et de Pure Storage offre une protection des données essentielle, avec une sauvegarde ultra-rapide pour permettre aux entreprises de garder une longueur d'avance en ce qui concerne les attentes et les besoins des clients, au lieu de simplement y répondre. »