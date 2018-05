Visiativ lance Mission RGPD, une solution qui permet aux PME de prendre en main leur mise en conformité

Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).



A la veille de l’entrée en vigueur du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), Visiativ annonce le lancement de Mission RGPD. Ce règlement demande à toutes les organisations traitant des données (associations, entreprises et administrations) d’être dans un processus de mise en conformité dès le 25 mai prochain.



Les dirigeants d’entreprise peuvent se sentir assez démunis face à cette nouvelle réglementation et à sa démarche de mise en conformité potentiellement lourde, voire coûteuse. Pour relever le défi de la conformité, le groupe s’allie, dans le cadre de son programme Your Platform*, au Cabinet d’avocats Simon & Associés en développant conjointement l’offre Mission RGPD, une plateforme numérique complète et évolutive soutenue par une assistance juridique experte en RGPD. Véritable outil de gestion du cycle de vie des traitements de données à caractère personnel, Mission RGPD permet aux PME une meilleure maîtrise et protection de leurs informations personnelles comme l’exige le RGPD, de pérenniser la démarche en l’inscrivant dans le temps, tout en limitant le coût d’entrée pour se mettre en conformité. Par ailleurs, les PME pourront échanger sur les problématiques de conformité avec une communauté active : un espace de discussion, le partage des conseils, la proposition de solutions.



Laurent Fiard, Président-Directeur Général de Visiativ, explique : « La mise en place de cette règlementation constitue un enjeu majeur pour toutes les entreprises, sur l’ensemble de leurs applications. Nous y voyons une opportunité de mettre à disposition de celles-ci, à la fois nos compétences dans le numérique et la valeur ajoutée d’un accompagnement juridique RGPD de notre partenaire Le Cabinet Simon & Associés. »



Choisir Mission RGPD de Visiativ aujourd’hui, permet d’engager sereinement, et sur le long terme, la mise en conformité de son organisation.



*Pour rappel, Your Platform est un nouveau programme destiné aux partenaires de Visiativ. S’appuyant sur les moteurs technologiques de la plateforme Moovapps, le programme permet de développer une plateforme de solutions logicielles, « powered by Moovapps », adaptée à des spécificités métiers.