Visualiser avec SAS Viya les données qui traduisent l'urgence des défis à relever à l'échelle mondiale

Evoquer les millions de personnes dans le monde qui disposent d’à peine assez d'eau potable pour survivre est une chose. Montrer l'exemple et inciter les autres à passer à l'action en est une autre. C'est pourquoi SAS s'est associé à Global GoalsCast, dans le but de fournir, via sa solution SAS® Viya®, des visualisations de données portant sur les défis les plus critiques auxquels est confrontée l'humanité.



Lancé en janvier sur Apple iTunes, l'initiative Global GoalsCast consiste en une série de podcasts incitant à l'action, à travers le témoignage de personnes qui œuvrent à la résolution des problèmes mondiaux les plus urgents, en rapport, notamment, avec la migration, l'eau potable, l'égalité homme-femme, le changement climatique et la crise des réfugiés.



En tant que partenaire analytique officiel, SAS apportera un éclairage à ces problèmes complexes via des visualisations interactives de données et d'autres images qui accompagnent les épisodes du podcast. Les visuels seront diffusés sur la page web de Global GoalsCast et sur les médias sociaux.



Global GoalsCast se concentre sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies – baptisés « Global Goals » (objectifs mondiaux). Signés en 2015 par 193 pays, ils ciblent des objectifs spécifiques visant à vivre dans un monde plus prospère, pacifique et durable d'ici 2030.



« Nous avons lancé ce podcast pour engager et inspirer les auditeurs, parmi lesquels figurent de nombreux curieux, adeptes précoces et influenceurs, en les informant sur les objectifs mondiaux et en les incitant à agir » déclarent les co-animateurs de Global GoalsCast, Claudia Romo Edelman et Edie Lush. « La concrétisation des 17 objectifs mondiaux nécessite une participation à l'échelle mondiale et ce podcast est une méthode innovante permettant de partager ce message ».



Mobiliser la puissance et la passion du plus grand nombre



L'année dernière, SAS a exhorté le public à exploiter des données dans le cadre d’initiatives « Data for good », en lançant GatherIQ™, une application de crowdsourcing qui propose aux utilisateurs d'analyser des données et de fournir des informations en vue d'aider les organisations à but non lucratif dans leurs missions. Réservée auparavant aux équipements Apple®, l'application est désormais disponible sur le Web et sera opérationnelle sur les appareils Android le 9 avril prochain.



Les auditeurs de Global GoalsCast seront encouragés à explorer des données portant sur d’importantes causes, à travers GatherIQ. Les utilisateurs de l'application œuvrent déjà aux côtés d’organisations telles que l'OIM (Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies), World Wildlife Fund et l'Alliance Sepsis, en les aidant à répondre à de nombreux problèmes relatifs aux dangers auxquels s'exposent les migrants, à la préservation de la vie sauvage et à la sensibilisation au sepsis (septicémie).



L’ensemble des organisations impliquées dans l'initiative Global GoalsCast touche au total plus de 93 millions d'abonnés aux médias sociaux.



« SAS se réjouit d'aider Global GoalsCast à relater ces aventures humaines, en analysant des données dans un objectif humanitaire et à susciter auprès des auditeurs l’envie de changer le monde », a déclaré I-Sah Hsieh, directeur de l'innovation sociale chez SAS. « En visualisant ces données, quiconque est capable de comprendre rapidement les défis auxquels nous sommes confrontés et les partager à travers les réseaux sociaux. La sensibilisation stimule l'engagement et ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour atteindre tous ensemble les objectifs des Nations Unies. »



Cultiver la tradition de « Data for Good »



La collaboration avec Global GoalsCast illustre les plus récentes initiatives « Data for Good » de SAS. Par le passé, SAS a déjà eu l'occasion d'aider l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies à répondre aux crises humanitaires relatives aux tremblements de terre au Népal et au Pakistan, et au typhon Haiyan aux Philippines. SAS a analysé les données émanant de milliers de refuges pour aider l'OIM à identifier les problèmes critiques et à hiérarchiser les opérations de secours.



SAS est un partisan du mouvement « Data for Good », explorant les façons d'utiliser les données de la manière la plus efficace en vue de résoudre les problèmes humanitaires liés à la pauvreté, à la santé, aux droits humains, à l'éducation et à l'environnement. Depuis le bien-être des enfants jusqu'à la lutte contre la consommation de drogues, la santé comportementale et l'amélioration des conditions éducatives des enfants, la puissance des données est inestimable lorsqu'il s'agit de rendre le monde meilleur.



Cette annonce a été réalisée dans le cadre de SAS Global Forum, la plus grande conférence mondiale dédiée à l’analytique, réunissant sur site et en ligne plus de 30 000 entreprises et utilisateurs.