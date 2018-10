Vos données IoT deviennent exploitables grâce à Splunk for Industrial IoT

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), qui permet d’extraire des indicateurs et de donner de la valeur à tous types de données, a annoncé aujourd’hui la disponibilité globale de Splunk for Industrial IoT première solution de Splunk dédiée à l’Internet des objets (IoT). Splunk for Industrial IoT combine la puissance de Splunk® Enterprise, du Machine Learning Toolkit Splunk et de Splunk Industrial Asset Intelligence (IAI) pour offrir une vision simple des données industrielles complexes, afin d’aider les entreprises de ce secteur à réduire leurs temps d’indisponibilité, à adopter une approche proactive de leurs opérations et à réaliser des économies.



« Les entreprises industrielles doivent chaque jour s’efforcer de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs performances et de sécuriser un parc toujours plus vaste de dispositifs « connectés »



La transformation numérique rapide et globale du monde des affaires a conduit les entreprises de tous les secteurs verticaux à adopter des technologies pouvant répondre aux difficultés les plus pressantes grâce à l’analyse des données machine. S’appuyant sur la réussite établie de Splunk dans les domaines de l’IT et de la sécurité, Splunk for Industrial IoT dote les équipes et services OT (technologies opérationnelles) des secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz, de l’énergie, des transports et des services critiques du pouvoir de superviser, d’optimiser et de sécuriser les applications, données et actifs industriels, et ce en toute simplicité.



« Splunk for Industrial IoT fait entrer les opérations industrielles dans la modernité en aidant les équipes Technologies opérationnelles à préserver le bon fonctionnement des usines, à augmenter la production et à prédire les problèmes, tout en sécurisant les opérations », explique Ammar Maraqa, Vice-président senior et Directeur général des Marchés IT chez Splunk. « Les entreprises industrielles n’avaient pas accès à des analyses de données en temps réel qui soient faciles à utiliser et exploitent le Machine Learning pour prédire les temps d’indisponibilité et hiérarchiser les alertes émises par des systèmes disparates, de façon à appuyer la prise de décision. »



« Les analyses en temps réel sont essentielles au succès d’un fabricant. Nous sommes l’un des plus grands fabricants de revêtements de sol au monde, et il est indispensable que nos associés aient accès à des données pouvant améliorer les performances de l’usine et favoriser notre réussite. Splunk nous a permis d’y parvenir de plusieurs manières différentes », détaille Erika Schwartz, Ingénieur en processus, Shaw Industries. « Nous sommes ravis de travailler avec Splunk et nous sommes impatients de découvrir leurs prochaines innovations dans le domaine de l’IoT. »



Splunk pour IIoT dote nos clients des avantages éprouvés de Splunk Enterprise, dont l’analyse de données et la production de rapports basés sur le Machine Learning, combinés à de nouvelles fonctionnalités par glisser-déposer spécialement conçues pour résoudre les défis courants des organisations industrielles comme les interruptions imprévues, qui peuvent coûter à une entreprise jusqu’à 38 millions $ par an1.Splunk for Industrial IoT comprend également :



1. Sécurité et conformité pour les systèmes de contrôle industriels (ICS) : basé sur Splunk Enterprise, Splunk for Industrial IoT permet de sécuriser et de protéger les systèmes ICS contre les cybermenaces émergentes et persistantes, permettant ainsi d’adopter une approche analytique de la sécurité dans les environnements OT.



2. Supervision et diagnostics avancés : les opérateurs industriels se tournent de plus en plus vers leurs capteurs et autres données machine pour mieux surveiller et diagnostiquer les problèmes des actifs industriels comme les turbines, les pompes et les compresseurs. Splunk for Industrial IoT dote nos clients d’une visibilité en temps réel sur la santé de leurs équipements tout en assurant la supervision, le signalement et le diagnostic pour de multiples sources de données. Splunk for Industrial IoT permet également de surveiller la disponibilité des systèmes ICS, SCADA et de contrôle distribués, ainsi que des logiciels de contrôle des processus.



3. Des modèles de Machine Learning prêts à l’emploi pour l’IoT industriel : les temps d’indisponibilité d’équipement peuvent coûter des dizaines de millions de dollars par an aux entreprises. Basé sur le Machine Learning Toolkit, Splunk for Industrial IoT dote nos clients de la possibilité d’appliquer des algorithmes éprouvés pour réaliser des prédictions, détecter les anomalies et effectuer du clustering et des projections afin d’identifier les signes avant-coureurs et de prédire les temps d’indisponibilité des systèmes ICS et des actifs critiques.



« Sapura utilise Splunk Industrial Asset Intelligence dans le cadre de son approche orientée données de l’excellence des opérations sous-marines », explique André Merlino, PDG de Sapura Brazil, société brésilienne de transport de fret et joint-venture entre deux acteurs de l’énergie, Seadrill et Sapura Energy. « Splunk IAI est une solution puissante et nous l’utilisons pour améliorer notre capacité à exploiter les données de toute l’entreprise pour soutenir nos efforts en matière de normes de sécurité, améliorer nos performances opérationnelles et offrir de meilleures solutions à nos clients. »



« Les entreprises industrielles doivent chaque jour s’efforcer de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs performances et de sécuriser un parc toujours plus vaste de dispositifs « connectés » pour rester compétitives dans leur domaine », commence Dr Ulrich Bock, Directeur Analyses de données d’ESE, entreprise allemande de génie industriel. « Notre partenariat avec Splunk est crucial pour la réussite de ces clients : nous combinons notre connaissance des environnements technologiques opérationnels à la puissante capacité de Splunk à rendre les données machine accessibles et exploitables par tous. Grâce à Splunk for Industrial IoT, il est désormais plus facile d’exploiter et de transformer le volume massif et croissant de données machine en renseignements et en énergie capables d’accélérer les initiatives de transformation numérique. »



Splunk pour IIoT sera disponible partout le 30 octobre 2018.