Webinaire Decideo : Informatique Quantique, ses apports probables à la Science des Données

Ne manquez pas ce webinaire gratuit, et inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : https://attendee.gotowebinar.com/register/4657009384633067265 A inscrire dans votre agenda, le 15/05/2019 à 15h (heure CET - France)Nous parlerons du futur, d’un futur qui peut paraître lointain. Mais l’accélération des développements récents en matière d’informatique quantique, va conduire les professionnels de l’analyse de données à s’informer, se former et surveiller les progrès rapides de l’informatique quantique. Quant aux plus jeunes, c’est une voie passionnante pour leur carrière qui s’ouvre à eux !Au programme de ce webinaire d’une heure, un tour rapide, mais complet des interactions probables entre Data Science et Quantum Computing :* Physique Quantique : quelques rappels avec du Q, un chat, et un mystère...* Les premières applications identifiées de l’informatique quantique : transports, climat, santé, défense et finance* Big Data et Intelligence Artificielle sont-ils liés à l’informatique quantique : p’tet’ben’q’oui, p’tet’ben’q’non...* Où en sont les constructeurs : pipotron, slideware ou prototypes ?* L’informatique quantique du côté logiciels : algorithmes, plates-formes de développement, langages… il parait que certains simulent...* L’informatique quantique : faut-il s’y intéresser de près ? Maintenant ? Pourquoi ?Ne manquez pas ce webinaire gratuit, et inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : https://attendee.gotowebinar.com/register/4657009384633067265