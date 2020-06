24/06 Webinaire exceptionnel : le secret d'une entreprise orientée données, avec Apache Cassandra

Les entreprises dites « data centrées » ou pilotées par les données prennent des décisions stratégiques sur la base d'une analyse et d'une interprétation de données raffinées et transformées en information. Cette utilisation disruptive de données valorisées en information permet de modifier fondamentalement la proposition de valeur qu'elles offrent à leurs clients. Cependant, les entreprises peinent encore à convertir les données en informations utiles et aujourd'hui, plus que jamais, les informations peuvent transformer les entreprises luttant pour leur survie économique en entreprises compétitives et prospères.



Ce n'est pas un hasard si les entreprises qui utilisent les données pour informer et piloter leur devenir sont celles qui apportent le plus de valeur à leurs clients. Des entreprises comme Netflix et Spotify utilisent les données et information pour piloter les processus de décision transformant ainsi une grande probabilité de succès en réalité commerciale sonnante et trébuchante.



À mesure que de plus en plus d'entreprises et d'industries sont mises en difficulté, on se rend compte que les données et surtout les informations composent un essentiel qui sépare les entreprises qui réussissent des autres. La plateforme de données que vous utilisez peut faire la différence entre le succès et l'échec.



Comment une entreprise se transforme-t-elle pour devenir une entreprise « data centrée » ou « data driven » ? Quelle est la différence entre la modernisation numérique et la transformation numérique ?



Rejoignez Philippe Nieuwbourg et David Leconte, Enterprise Data Architect chez DataStax, pour échanger sur un sujet mêlant rupture technologique, innovation et tellement plus encore. Durant ce webinaire, nous aborderons les points suivants :



Introduction : qu'est-ce qu'une entreprise orientée données, par Philippe Nieuwbourg

- Les éléments clefs qui permettent de faire la différence entre une entreprise orientée données, et une entreprise orientée perceptions.



Présentation : contexte, connexions, graphes..., par notre partenaire

- Ce que nous comprenons de la tendance actuelle : modernisation numérique vs transformation numérique

- La donnée comme un actif ou comment générer de la valeur à partir de la donnée

- Architecture data-centrée : Automatiser la prise de décision induite

- Apprentissage automatique et intelligence artificielle

- Comment démarrer ?



Modèle de maturité d'une entreprise orientée données, par Philippe Nieuwbourg

- Présentation des quatre piliers de la maturité d'une organisation face à l'économie des données

- La méthode VOGA (Valoriser, Objectiver, Gouverner, Anticiper)

- Présentation des indicateurs de chaque pilier

- Restitution du modèle de maturité sous forme d'un graphique en radar

- Benchmarking avec d'autres entreprises ou avec son propre secteur d'activité