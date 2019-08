Western Digital enrichit son offre ActiveScale pour permettre aux entreprises de faire face à l’augmentation du volume des données à l’échelle de l’exaoctet

Western Digital (NASDAQ : WDC) annonce aujourd’hui l’ajout de plusieurs fonctionnalités à son portefeuille de systèmes de stockage ActiveScale.



L’extraction d’informations pertinentes à partir d’une multitude de sources de données non structurées nécessite la mise en place d’une infrastructure dont les coûts à grande échelle et les performances sont prévisibles. Or, les études montrent que la plupart des données demeurent « non stockées » ou « non analysées », que des silos de données sont encore utilisés, que la gouvernance demeure inadaptée, et que le temps que les entreprises consacrent à la découverte et à la préparation des données est excessivement élevé. C’est là qu’intervient ActiveScale, l’une des plates-formes de stockage objet les plus performantes et les plus économiques pour stocker, gérer et extraire de la valeur d’un volume de données non structurées en constante augmentation.



Avec l’introduction du système d’exploitation OS 5.5 et une panoplie étendue de capacités de gestion de données, ActiveScale s’intègre toujours mieux aux infrastructures informatiques pour rationaliser les flux de travail et réduire les temps de latence pour la distribution de données entre plusieurs sites.



Des performances de pointe en mode « scale-out »



Leader sur le marché du stockage objet sur disque dur, la solution ActiveScale s’appuie sur son architecture évolutive (scale-out) pour augmenter de façon quasi linéaire les performances des applications gourmandes en données, telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique (machine learning) ou les charges de travail qui caractérisent les calculs haute performance (HPC). Grâce à ses performances de pointe, la baie ActiveScale X100 associée au système d’exploitation OS 5.5 devrait atteindre un débit de 75 Go/s en configuration horizontale « scale-out », ce qui en fait la solution idéale pour les flux de données de grande envergure.



Un service polyvalent Data Pipeline



Le service ActiveScale Data Pipeline est un outil polyvalent capable d’assembler des applications Web distribuées afin de rationaliser le traitement des données. Grâce aux notifications d’objets fournies en temps réel par ActiveScale, les applications métier peuvent optimiser le lancement des tâches, et ainsi augmenter la productivité et réduire les délais de valorisation (time to value). Cette nouvelle fonction de notification simplifie le traitement des flux de travail dans de multiples processus métier et scénarios d’utilisation (analyse en temps réel, Internet des Objets, applications mobiles, médias et divertissements, par exemple).



Une protection asynchrone des données dans plusieurs régions



Avec la fonction Geo-Spreading, la solution ActiveScale se dote d’un système avancé de protection des données qui assure un niveau élevé de disponibilité système en disséminant les données dans plusieurs zones de disponibilité géographiquement dispersées. Le nouveau système d’exploitation OS 5.5 s’enrichit d’une mode asynchrone qui permet d’acquérir des données à faible latence pour les applications connectées à l’Internet des Objets et ce, sans le moindre impact sur la disponibilité du système. La fonction Geo-Spreading permet à présent aux clients de choisir entre une résilience géographique synchrone ou asynchrone en fonction de leurs besoins particuliers.



Une densité de stockage et des performances économiques en hausse



Reconnue pour son coût total de possession (TCO) sans équivalent à l’échelle de l’exaoctet, la solution ActiveScale aide les entreprises à réduire leurs investissements (CAPEX) et leur parc matériel global en optimisant la gestion économique de leurs solutions de stockage. En intégrant les nouveaux disques Ultrastar® 14 To pour datacenters, les entreprises bénéficient d’une augmentation de 16 % de la densité de stockage et d’un rapport coût/capacité amélioré, sans hausse de leur facture d’électricité ni coûts de refroidissement.



« La solution ActiveScale 5.5 offre des performances ainsi qu’une évolutivité inégalées, et ce à moindre coût, », déclare Phil Bullinger, Senior Vice-Président et Directeur général en charge de la business unit Datacenter Systems de Western Digital. « Nous sommes très fiers des innovations qui ont abouti au développement de solutions mettant l’infrastructure de données de nos clients au service de leur succès commercial. Le monde du Big Data est certes complexe, mais nous sommes plus que jamais convaincus que notre système ActiveScale répondra aux besoins des entreprises les plus exigeantes. »



Outre le système de stockage objet en environnement de cloud ActiveScale, le portefeuille de solutions pour datacenters proposé par Western Digital comprend les produits suivants : la famille IntelliFlash™ de baies Flash et hybrides d’entreprise conformes à la spécification NVMe™; l’infrastructure composable OpenFlex™ basée sur la spécification NVMe-over-Fabric ; les plateformes et serveurs de stockage Ultrastar ; le disque pour extension de mémoire Ultrastar ; et la famille de disques durs Ultrastar et de disques SSD pour datacenters.



Devenir partenaire distributeur de la société



Par ailleurs, Western Digital a récemment lancé une version améliorée de son programme de partenariat Enterprise Partner Program (EPP). Le programme EPP permet aux partenaires de bénéficier d’un ensemble rationalisé d’avantages, de remises et de programmes pour les marques IntelliFlash, ActiveScale et Ultrastar Platform. Les fournisseurs de solutions et d’environnements cloud sont invités à rejoindre ce programme de partenariat primé afin d’accéder aux ressources de commercialisation et d’incitations commerciales proposées par Western Digital. Grâce au vaste portefeuille de solutions pour datacenters de Western Digital, les membres du programme EPP peuvent facilement créer des solutions et des services capables de résoudre les problèmes de chaque client tout en les aidant à développer leur activité et à maximiser leur rentabilité.