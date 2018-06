Wraptor et Collective Thinking annoncent un partenariat stratégique

Concrètement, à travers cet accord de partenariat, les deux éditeurs souhaitent proposer une offre commune qui permettra aux centres hospitaliers et établissements privés de santé de disposer simplement d’une solution d’intelligence artificielle à la pointe de la recherche pour mieux identifier les diagnostics associés aux séjours (PMSI). Les enjeux sont stratégiques, tant d’un point de vue financier pour les centres hospitaliers que pour la recherche épidémiologique.



Pour ce faire, Collective Thinking utilise dans un premier temps la solution d’extraction de données de Wraptor pour exporter les données des bases des établissements hospitaliers et les convertir à un format unique. Elles sont ensuite analysées en profondeur par sa plateforme afin de proposer grâce aux technologies d’IA des pistes d’amélioration d’identification des diagnostics associés aux séjours.



Ce faisant, les deux partenaires pourront donc d’une part proposer des opérations de « preuve de valeur » pour démontrer à leurs clients la pertinence de leur offre (sur l’analyse d’un historique par exemple), puis dans un second temps les accompagner chaque jour dans l’analyse quotidienne de leurs opérations de codage.



Patrick DESOT, Président de Wraptor précise « En couplant nos solutions et en tirant parti des possibilités offertes par la bonne exploitation des données (big Data) et par leur analyse (deep learning), nous sommes en mesure de répondre aux attentes des professionnels de santé. Notre capacité à alimenter la plateforme de Collective Thinking en données exploitables rapidement est un élément-clé de notre partenariat qui va largement contribuer à accélérer le taux d’adoption de notre offre commune. »