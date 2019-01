Zeppelin réduit le nombre de pannes de moteur dans ses usines grâce à la maintenance prédictive IoT de Splunk

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), qui permet d’extraire des indicateurs et de donner de la valeur à tous types de données, annonce aujourd’hui que Zeppelin GmbH utilise Splunk Enterprise pour réduire le risque d’arrêts dans ses usines et prédire la maintenance des machines et des équipements.



Zeppelin fournit des solutions dans les domaines suivants : matériels pour la construction, l’extraction minière et l’agriculture, location de machines, logistique et gestion de chantiers, moteurs, propulsion, traction et énergie, ingénierie et génie industriel. L’entreprise développe également de nouveaux modèles commerciaux numériques pour le secteur du bâtiment. Le Groupe Zeppelin compte 190 sites dans 35 pays et a généré un volume de ventes de 2,75 milliards d’euros au cours de l’exercice 2017 ; plus de 8 000 employés (apprentis inclus) ont contribué à ce succès.



Zeppelin utilise la plateforme Splunk pour analyser les performances de chaque bougie d’allumage de ses centrales de cogénération (CHP). Les algorithmes du Splunk Machine Learning Toolkit identifient les risques de défaillance à l’avance et émet une alerte pour éviter un arrêt potentiel. Zeppelin utilise également Splunk Enterprise pour bénéficier d’une vue centralisée sur toutes les données machine provenant de ses 25 000 Caterpillar en location auprès de ses clients, afin de donner à l’entreprise une meilleure visibilité sur les niveaux d’utilisation, entre autres.



« Les pannes d’équipement sont extrêmement coûteuses, dans les usines comme sur le terrain. Le Centre de service de Zeppelin utilise la plateforme Splunk pour prédire les problèmes à l’avance, de manière à ce que nous puissions envoyer des techniciens pour entretenir l’équipement des clients de manière préventive, avant que la panne ne survienne, » explique Rene Ahlgrim, Data Scientist chez Zeppelin. « Splunk Enterprise a immédiatement produit une valeur tangible pour Zeppelin et nos clients. Nous avons amélioré la disponibilité et le cycle de vie de notre équipement, grandement amélioré le niveau de satisfaction des clients et réduit les coûts qui avaient un impact négatif sur nos résultats financiers. »



Outre la maintenance prédictive, Zeppelin a étendu sa licence Splunk afin d’absorber des données provenant de ses systèmes VMware, Nutanix et SAP. L’équipe est en train de créer des schémas de données qu’elle indexe dans Splunk afin d’établir des références pour les KPI tels que la consommation de CPU et de mémoire. Ainsi, en étudiant les fichiers de log, Zeppelin peut détecter la moindre anomalie. La plateforme Splunk a optimisé les performances des applications et des systèmes d’exploitation dans tout le groupe.



« L’Internet des objets est plein de promesse, mais il n’a de valeur que si vous pouvez l’utiliser pour acquérir les renseignements dont vous avez besoin pour conserver un avantage compétitif. Les données peuvent générer des résultats ayant une valeur stratégique pour n’importe quelle entreprise, en prédisant les pannes, en anticipant les problèmes d’équipement et en créant de nouvelles opportunités, » commente Richard Timberlake, Vice-président de Splunk EMEA. « L’investissement qu’a fait Zeppelin dans l’analyse de données et le machine learning avec Splunk génère des retours conséquents pour l’entreprise et ses clients. Et on le comprend : personne ne veut voir l’équipement qu’il a loué tomber en panne, et la façon dont Zeppelin utilise les données pour empêcher que cela n’arrive est un parfait exemple de ce que la transformation numérique peut faire de mieux. »