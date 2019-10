askR.ai permet aux acheteurs d'accéder en moins de deux secondes aux données fournisseurs ou de spend au lieu de se connecter à des outils complexes

Aujourd'hui, le marché de la business intelligence est dominé par des solutions de tableaux de bord dits “simples d'utilisations” mais qui restent encore trop complexes pour des utilisateurs métiers.



Malgré de nombreuses améliorations, ces outils présentent des taux d'adoption très faibles avoisinant les 30%, un taux inchangé depuis 2005. (Source : Gartner)



askR.ai a une approche disruptive de la business intelligence, unique sur le marché, en démocratisant véritablement l'accès à la donnée pour des utilisateurs non experts de la data



Un data assistant qui révolutionne l'accès à la donnée achats



askR.ai a mis au point un data assistant virtuel doté d'une IA qui a été très plébiscité par les directions achats de grands groupes. La société a déjà comme clients Technicolor et La Poste.



Chez Technicolor, un acheteur ou un manager peut désormais poser une question à son data assistant via chat, Slack ou encore par email. « Quel ont été mes dépenses sur le fournisseur Y ? » - « Quel est mon paiement term ? » Il reçoit alors sa réponse sous quelques secondes. Un gain de temps précieux car les acheteurs étaient auparavant contraints de se connecter à leurs outils de spend management ou de se contenter de poser la question à un tiers pour obtenir une réponse rapide. Une recherche pouvait alors prendre plus de 30 minutes versus quelques secondes avec askR.ai.