Brennus Analytics : l'intelligence artificielle au service de l’optimisation des prix de vente

“Nous voulions changer véritablement la manière de travailler des personnes qui ont en charge d’établir les prix”

“Nous voulions absolument sortir du “service à tout faire” pour proposer une vraie solution, dédiée au pricing et uniquement au pricing”

“Le calcul des prix, est le levier numéro 1 de rentabilité des entreprises, mais assez peu le savaient et osaient s'y atteler avant la fin des années 2000. On préférait les grands programmes de réduction des coûts, moins efficaces et plus douloureux - mais perçus comme moins risqués. Ma conviction est que le prix n'a émergé en tant que levier stratégique majeur de rentabilité que depuis une dizaine d'années (à l’exception du yield management dans le secteur aérien et dans l'hôtellerie). On s'est ensuite rendu compte que le prix pouvait être dynamique, contextuel voire personnalisé (dans le respect des limites réglementaires), et que la technologie pouvait aider”

“Chaque société a des variables et des contraintes propres que la solution Brennus saura intégrer afin de générer le prix optimal de vente, celui qui porte l’entreprise au plus proche de ses objectifs de part de marché et de marge tout en satisfaisant le client. Un pricing optimal se traduit généralement par une augmentation de la marge de 5% à 15%. La solution Brennus permet non seulement de visualiser et d’analyser la performance-prix ou de simuler des changements, mais également d’obtenir des recommandations de prix optimaux”

Nous avons testé les réseaux de neurones sur les problématiques de prédiction et sur l’apprentissage, pour lesquels ils donnent de bons résultats. En revanche dans le cadre de problématiques d'optimisation, ils ne sont pas exploitables à l'heure actuelle

Les AMAS sont des systèmes complexes artificiels s'appuyant sur l'auto-organisation d'entités logicielles de micro-niveau (des agents) faisant émerger des propriétés / fonctionnalités / résultats au macro-niveau. Ils sont inspirés des insectes sociaux et des phénomènes d'auto-organisation et d'émergence que l'on retrouve partout autour de nous. Le moteur de leur auto-organisation est un principe de coopération locale (diminution du degré de criticité de chaque agent et de son voisinage proche) qui garantit la convergence du système vers un état d'équilibre correspondant à un optimum de coopération. Ceci permet de définir des systèmes capables de répondre à une vaste classe de problème de simulation, d'optimisation et d'apprentissage. A l'inverse de nombreux autres algorithmes (dont les réseaux de neurones) il s'agit de systèmes ouverts dont la structure (topologie des relations, agents présents dans le système, etc.) peut être modifiée en cours d'exécution. Ceci ainsi que la localité des calculs et des comportements leur confèrent une très grande flexibilité, des temps de réponse très courts et permettent la prise en compte d'un très grand nombre de paramètres