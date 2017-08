OPSO – TABLEAU SOFTWARE, nouveau partenariat technologique

C’est avec toujours plus d’ambition qu’OPSO cherche à proposer le meilleur à ses clients. Ce partenariat repose sur la distribution et l’intégration des logiciels.



OPSO fort de 15 années d’expérience en expertise décisionnelle et business intelligence dans le grand-ouest, renforce son offre avec Tableau Software pour répondre aux nouveaux usages du Big Data et des Analytics.



Tableau Software est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine du décisionnel. Sa rapidité de prise en main et de déploiement, ses systèmes applicatifs ainsi que ses connecteurs natifs vers différentes structures de données font de Tableau Software, un des meilleurs outils décisionnels self-service sur le marché.



« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Tableau Software. Ce partenariat va permettre à OPSO de compléter son offre en solutions de BI agile afin de répondre aux nouvelles problématiques de décisionnel self-service. Le développement de notre réseau de partenaires est une étape stratégique pour répondre aux exigences de nouveaux utilisateurs. » Frédéric Mante



Ce nouveau partenariat sera très prochainement présenté lors du Salon Data à la Cité des Congrès de Nantes le 19 septembre 2017.