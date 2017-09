Rocket Fuel prévoit l’expansion des plateformes marketing basées sur l’intelligence artificielle

Rocket Fuel Institute (RFI), le département de recherches de Rocket Fuel , l’un des leaders du marketing prédictif, a mené une étude sur l’évolution des technologies de marketing. Les résultats montrent que les plateformes (particulièrement celles basées sur l’intelligence artificielle) endosseront un rôle plus important dans le secteur de la publicité numérique, devenant indispensables pour comprendre les audiences, parce que prenant en compte le parcours client dans son intégralité et intégrant l’optimisation des créations sur l’ensemble des canaux.



Les plateformes marketing sont en pleine évolution. La consolidation de l’industrie a permis l’émergence de technologies telles que le machine learning, et de nouveaux canaux marketing, comme la réalité virtuelle. Il est désormais nécessaire d’adopter une nouvelle approche qui consiste à appréhender non seulement la plateforme, mais aussi le mix media dans sa globalité. Un moyen pour les marques et les annonceurs de toucher encore plus de consommateurs, plus rapidement. Ceci était inimaginable il y a quelques années encore.



« Avec la consolidation du marché de la publicité digitale qui se poursuit, il est plus que jamais nécessaire que les plateformes se tournent vers le futur et réfléchissent à la façon dont leurs stratégies et capacités peuvent évoluer à mesure que les attentes des consommateurs se transforment» commente Nikos Acuña, directeur général du Rocket Fuel Institute. « Les plateformes qui survivront et seront à la tête de cette nouvelle génération du marketing seront celles qui sauront améliorer l’expérience consommateur. Elles devront faciliter l’utilisation et la gestion de la data et l’intégration des first-party data, permettre la communication AI-to-AI, et surtout se préparer aux futurs canaux de communication. »



Le RFI a examiné de plus près certains de ces facteurs et en a conclu que :

● L’intelligence artificielle aidera à analyser les données et à accroître la puissance de leur traitement. Le futur de ces plateformes reposera ainsi sur la communication entre deux intelligences artificielles pour aider à la résolution des problèmes, ainsi que le traitement et l’optimisation des informations.



● L’expérience client continuera à être au cœur du processus et d’influer sur la façon d’acheter, avec des attentes de plus en plus forte de la part des consommateurs. Les plateformes devront être en mesure de déterminer s’il s’agit d’expériences positives ou négatives.



● Pour maitriser totalement l’expérience client, une plateforme doit régir et exploiter les données de ses clients ce qui implique de pouvoir gérer rapidement un important volume de data. La qualité des données devra surpasser la quantité. Les spécialistes du marketing pourront bientôt se connecter à n’importe quelle plateforme afin d’agréger un maximum de data et atteindre ainsi les fortes exigences en termes de volume et de vitesse de traitement.



● Les plateformes doivent commencer impérativement à travailler sur de nouveaux canaux de marketing comme la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle.





