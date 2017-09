Sizmek finalise l’acquisition de Rocket Fuel, donnant naissance à l’une des plus grandes plateformes indépendantes de marketing destinée aux marques et aux agences

Sizmek Inc., la première plateforme publicitaire pour l’activation de données, l’optimisation des créations, et la livraison d’impressions publicitaires impactantes, annonce aujourd’hui que le processus de rachat de Rocket Fuel Inc., l’un des leaders du marketing prédictif, a été finalisé. Les clients de Rocket Fuel continueront de bénéficier des mêmes technologies et de la même qualité de services. Cependant, la marque Rocket Fuel disparaîtra dans les prochains mois.



Cette acquisition donne ainsi naissance à l’une des plus grandes plateformes indépendantes de marketing offrant aux marques et aux agences une gamme de produits enrichie et ce, à l’échelle mondiale. En combinant les technologies d’optimisation créative et d’activation des données de Sizmek à la plateforme de marketing prédictif Rocket Fuel basée sur l’IA (Intelligence Artificielle), les clients disposeront de la meilleure solution full stack côté achat pour optimiser et maximiser le ROI des campagnes sur l’ensemble de leur plan media, et ce en temps réel. Les marques et les agences accèderont ainsi à une solution plus intégrée prenant en compte l’ensemble du parcours d’achat du client pour répondre aux principaux objectifs de performance sur l’ensemble des leviers.



Sizmek annonce également la nomination de Marc Grether, auparavant Executive Chairman, en tant que CEO. Son rôle demeurera identique, à savoir définir et piloter la stratégie de Sizmek et accompagner la croissance de l’entreprise qui se positionne comme la première société ad tech indépendante. Randy Wooton, qui occupait les fonctions de CEO de Rocket Fuel depuis 2015, deviendra Conseiller spécial auprès de Sizmek, collaborant à la fois avec les équipes de Rocket Fuel et de Sizmek tout au long de la période de transition afin d’assurer que celle-ci se déroule de manière fluide.



« La capacité unique de Sizmek à centraliser et structurer la donnée en un seul et même endroit au sein du plan media global, combinée aux capacités décisionnelles offertes par la plateforme Rocket Fuel basée sur l’IA, permet de fournir à nos clients des informations essentielles sur la campagne, le consommateur, le contexte, la création et le coût », explique Marc Grether, CEO de Sizmek. « Ensemble, en mettant l’accent sur l’activation de données, l’optimisation créative ainsi que l’orchestration media, nous pouvons proposer des messages publicitaires totalement personnalisés, précisément au moment recherché par le consommateur. »





A elles deux, Sizmek et Rocket Fuel adressent plus de 20 000 annonceurs et 3 600 agences dans plus de 70 pays. En outre, l’empreinte globale de Sizmek sera étendue avec l’intégration des équipes d’ingénieurs, ventes et service client de Rocket Fuel présentes dans le monde entier.



« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux adresser nos principales cibles », précise Erica Schmidt, Executive Vice President, Managing Director Amérique du Nord chez Cadreon. « L’intégration de Sizmek et de Rocket Fuel permettra d’offrir une gamme de produits enrichie et ainsi d’optimiser considérablement la performance des campagnes ».