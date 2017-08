Wipro développe sa plateforme sectorielle de Big Data Analytics « as a service » sur Microsoft Azure

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un leader international de la prestation de services de technologies de l'information, de conseil et de processus métier, a annoncé la mise à disposition de Data Discovery Platform, sa solution de Big Data Analytics-as-a-service, sur Microsoft Azure. La solution permet d'accélérer la prise de décision basée sur les informations grâce à des applications préconçues pour des secteurs spécifiques, tels que les services bancaires et financiers, la distribution, l'énergie, l'éducation et l'industrie manufacturière.



Avec la Data Discovery Platform de Wipro, les entreprises pourront se lancer dans une démarche d'analyse en utilisant des services à valeur ajoutée de simplification des processus et de transformation et ainsi combler l'écart entre les informations nécessaires à leur activité et celles qui sont disponibles. La Data Discovery Platform de Wipro est disponible selon un modèle de delivery cloud orienté résultats avec une tarification à l'information fournie (« pay-per-insight »). La plateforme utilise la solution Cortana Intelligence Suite de Microsoft, qui comprend HDInsight, Stream Analytics, Data Lake Analytics, Machine Learning et Power BI, pour élaborer des applications analytiques. Actuellement, quatorze applications de la Data Discovery Platform de Wipro ont été présentée sur le Showcase de solutions partenaires d'analyse avancée de Microsoft.



Wipro et Microsoft ont collaboré sur différents aspects de la solution, notamment l'ingénierie, les améliorations de la solution et une stratégie conjointe de mise sur le marché.



« Ensemble, Microsoft et Wipro ont construit un écosystème d'applications spécifique à chaque secteur sur la Data Discovery Platform. Aujourd'hui, la plateforme représente un important moyen de mise en œuvre de transformation digitale basée sur l'analyse, offrant des capacités de type "Analytics-as-a-Service" aux entreprises. Nous pensons que ceci démontre la maturité de la Data Discovery Platform de Wipro et la confiance de Microsoft dans les prouesses qu'accomplit cette plateforme », a déclaré Pallab Deb, Vice-président et Responsable mondial - Analytics, Wipro Limited.



« La Data Discovery Platform de Wipro est un excellent exemple d'exploitation des données et des capacités du cloud Microsoft Azure en matière d'intelligence artificielle en vue d'élaborer des applications métier spécifiques par domaine pour l'ensemble des secteurs. En développant des applications préconçues adaptées à chaque secteur sur la plateforme, Wipro est en mesure d'accélérer la rentabilisation tout en garantissant évolutivité et performance. Wipro est bien positionné pour mettre au point des systèmes efficaces d'intelligence pour ses clients en exploitant la puissance de Cortana Intelligence, Power BI et Azure », a confié Joseph Sirosh, Vice-président, Plateforme Cloud d'IA, Microsoft.



Wipro et Microsoft sont des partenaires stratégiques depuis des dizaines d'années. Wipro a montré son engagement dans ce partenariat en investissant dans de nouvelles solutions à la pointe du secteur pour les clients de la plateforme Azure.