Grâce à cette offre, les entreprises de tous secteurs confondus, renforceront la résilience de leur modèle d’exploitation et bénéficieront d’innovations intelligentes qui garantissent une nouvelle expérience client.



Des solutions prêtes à être déployées à tous les niveaux



« Infosys Applied AI » permet un impact de l’IA à l’échelle de toute l’entreprise, à travers un portefeuille de solutions prêt à l’emploi et qui peut être rapidement déployé. Cette nouvelle offre aide également les entreprises à tirer des enseignements exploitables des bases de données, des données open source ou données stockées sur le cloud, dans le but de créer de nouveaux modèles d’IA et de nouvelles formes d’utilisation. Les entreprises peuvent donc créer des solutions personnalisées via de véritables laboratoires vivants basés sur l’IA, orchestrant les offres des startups et de l’écosystème de partenaires Infosys comprenant plus de 30 fournisseurs de premier plan d’automatisation intelligente, de solutions d’IA, de solutions de données et de sécurité d’entreprise.



Une entreprise à taille humaine, à toute épreuve et efficace



Avec « Infosys Applied AI », les entreprises peuvent créer leur propre cloud basé sur l’IA et avoir accès à des logiciels d’IA open source sous forme de services au sein de leur infrastructure de cloud hybride. Cela peut fonctionner en tandem avec les services de n’importe quel fournisseur de cloud à grande échelle, permettant ainsi un plus grand choix et des investissements à la hauteur des besoins futurs. Les entreprises peuvent également tirer parti d’une série de services et de plates-formes d’automatisation cognitive pour répondre à leurs attentes.



Derisk AI dans l’entreprise pour la gestion des risques



En outre, les entreprises peuvent se fier aux consortiums dont Infosys est membre et qui travaillent pour le développement de normes en matière d’IA. Avec « Infosys Applied AI », l’interopérabilité des modèles analytiques, la détection des distorsions et la surveillance continue des performances sont intégrées dans les différentes étapes du processus de vie du produit, depuis le développement jusqu’au déploiement et à son utilisation.



Ravi Kumar S, Président d’Infosys, a déclaré : « L’intelligence artificielle est aujourd’hui indispensable aux entreprises qui souhaitent adopter une bonne transformation numérique. La combinaison des données, du cloud et de l’intelligence artificielle offre aux entreprises un véritable avantage concurrentiel en les aidant à découvrir de nouvelles possibilités dans leur écosystème. “Infosys Applied AI”, associée à nos investissements dans le cloud via “Infosys Cobalt”, permet de découvrir de nouvelles applications qui offrent des expériences innovantes, adaptées et des offres différenciées. »



Les entreprises, à travers le monde, tirent profit des offres d’Infosys en matière d’IA appliquée.



« Nous avons conduit un consortium de partenaires pour illustrer comment l’analyse des données, la blockchain, l’IoT et l’IA peuvent aider à anticiper la demande, la consommation et les prix aussi précisément que le feraient des experts chevronnés, afin que les entreprises puissent rationaliser leur processus d’échange et d’approvisionnement. Ces informations ont été présentées via un tableau de bord simple et intuitif, facilement compréhensible pour le plus grand monde. Au cœur de cette innovation qui a changé la donne se trouvaient les offres d’Infosys en matière d’IA appliquée. » explique Jane Cole, Directeur, responsable de la gestion des produits — Lending Product, Service & Transformation , à la Westpac Institutional Bank.



« À Roland-Garros, nous avons pu réimaginer le tennis non seulement pour nos fans, mais aussi pour les joueurs, les entraîneurs et les journalistes de la FFT. Les analyses avancées et l’IA appliquée de notre partenaire Infosys offrent à tous la possibilité d’avoir une vision d’expert du jeu, basée sur les connaissances, ce qui nous aidera à redéfinir la façon dont le monde appréhende le tennis. » déclare Florian Le Moigne, Chef du service numérique à la Fédération française de Tennis.



« Infosys Applied AI » a pour but d’aider les entreprises à instaurer une relation de confiance tant avec leurs collaborateurs qu’avec leurs clients. Les entreprises souhaitant aller plus loin peuvent déployer la plate-forme d’apprentissage numérique nommée Infosys Wingspan, un outil d’aide à la formation, ainsi que les plates-formes de développement d’Infosys.