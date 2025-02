2025, année de la data ? 3 tendances à suivre pour prendre la vague

IA : la révolution est en marche



D'ici 2025, l'IA passera du stade de projet pilote à celui d'opération courante. Une étude de Gartner prévoit que 75 % des entreprises rendront l'IA opérationnelle et en tireront un bénéfice cinq fois supérieur à leur investissement initial. Le résultat ? Une automatisation plus intelligente, des services personnalisés et une résolution plus rapide des problèmes. Mais le succès de l'IA dépend de la capacité des équipes informatiques à se perfectionner, à sécuriser les données et à les intégrer de manière transparente dans les systèmes existants. L'IA n'est plus optionnelle - elle est au cœur de la croissance stratégique et de l'innovation. Les pratiques éthiques en matière d'IA seront cruciales pour maintenir la confiance des clients et la conformité.



Démocratisation des données non structurées : L'autonomisation pour tous



La démocratisation des données non structurées vise à rendre accessibles et utilisables des informations telles que le texte, les images et les vidéos à un plus grand nombre de personnes au sein d'une organisation, au-delà des seuls experts techniques. Grâce aux avancées en intelligence artificielle et aux outils conviviaux, les employés de tous niveaux peuvent désormais accéder, interpréter et agir sur ces données, favorisant ainsi une prise de décision plus agile et informée. Cela permet de surmonter les barrières techniques qui limitaient l'exploitation de ces données précieuses, permettant à divers départements, comme le marketing ou les ressources humaines, de tirer parti de leur potentiel.



Cette évolution favorisera donc une prise de décision plus rapide, stimulera la collaboration et accélérera l'innovation. Toutefois, elle s'accompagnera également de réglementations plus strictes, telles que la loi sur l'IA et la loi sur la responsabilité civile des entreprises (DORA). Les entreprises auront besoin en 2025 d'une gouvernance solide, d'une sécurité des données et d'une culture de l'utilisation éthique des données. Forrester prédit que les entreprises pilotées par les données surpasseront leurs concurrents par trois fois en termes de croissance des ventes. La clé ? Former les employés à l'analyse des données et à l'éthique tout en assurant la conformité.



Edge computing : une révolution du temps réel



L'informatique en périphérie est sur le point de changer la façon dont nous traitons les données, en réduisant considérablement les temps de latence et en améliorant l'analyse en temps réel dans des secteurs tels que la santé et la banque. D'ici à 2025, 75% des données d'entreprise seront traitées en périphérie selon Gartner. Si cette évolution offre des avantages incroyables en termes de performances, de sécurité et de coûts, elle exige également une nouvelle infrastructure et une sécurité plus stricte dans les systèmes décentralisés. Les entreprises doivent repenser leur architecture informatique afin d'équilibrer décentralisation et cohérence centralisée.



L'IA, la démocratisation des données et l'informatique de pointe redéfiniront le paysage numérique en 2025. Les entreprises qui s'adapteront - en investissant dans les bons outils, en renforçant les compétences de leurs équipes et en donnant la priorité aux pratiques éthiques - émergeront en tant que leaders. L'heure tourne : le succès résidera dans leur capacité à équilibrer innovation rapide et conformité, tout en plaçant l'innovation responsable au cœur de leur stratégie.