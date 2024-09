L'IA au service de la finance : Pourquoi la montée en compétence est essentielle

Quand le futur de la fonction finance passe par l’IA



L'Intelligence Artificielle est en passe de redéfinir le futur de la fonction finance. Des études ont montré que l'IA et le Machine Learning (ML) dans la fonction finance seraient majoritairement adoptés (71 %) d'ici dix ans. La finance a toujours cherché à analyser des données pour prédire les risques et les rendements. Or, dans le monde numérique d'aujourd'hui, l'analyse par les humains se heurte à des limites, compte tenu de l'énorme quantité de données qui transite. C'est là que l'IA intervient, pour trouver les aiguilles dans les bottes de foin des données financières.



L'IA va ainsi transformer la finance de manière révolutionnaire, qu'il s'agisse d'automatiser des tâches routinières ou de repérer des schémas complexes. Elle peut analyser des millions de points de données, de documents et d'articles réglementaires, générant à la fois des informations complémentaires à celles obtenues par les humains et donnant à ces mêmes humains plus d'informations à partir desquelles ils peuvent prendre des décisions éclairées pour les clients. D’ailleurs, cela pourrait conduire à une évolution des rôles au sein des équipes, où les compétences en analyse de données et en technologie deviendront aussi importantes que les compétences financières traditionnelles. Mais quel est le potentiel de l’IA ? Elle améliore les prévisions, permet une évaluation des risques en temps réel et enfin de faciliter les prises de décisions notamment en matière d’investissement. Mais il ne s'agit pas seulement de profits. Appliquée de manière éthique et responsable, l'intelligence artificielle dans la finance peut également élargir l'accès au crédit et aux outils financiers.



Dans un monde de plus en plus complexe, l'IA pourrait être la clé d'une amélioration globale des performances de l'entreprise, que ce soit par une réduction des risques financiers que par une meilleure réponse aux attentes des clients tournées vers l’innovation.



L’importance de la montée en compétence



Face à cette transformation rapide impulsée par l'IA, la question des compétences devient encore plus un enjeu de taille. Il ne s'agit plus seulement de savoir utiliser ces technologies mais bien de comprendre, d'interagir, et même de cohabiter avec l'IA. Cette nouvelle ère exige des compétences qui vont au-delà de la simple maîtrise technique. En effet, il ne suffit pas de prendre tout ce qui se trouve dans chaque référentiel et base de données et de le jeter dans un moteur d'IA pour qu'il apprenne tout. Ce n'est tout simplement pas le cas. C’est là que la montée en compétence entre en jeu pour apporter la connaissance nécessaire aux équipes afin de mieux appréhender la technologie.



Pour cela, les entreprises doivent surmonter de nombreux obstacles, tels que la résistance au changement, le manque de ressources et la complexité des technologies. Les experts et les études le répètent suffisamment ; contrairement aux idées reçues, l'IA ne remplacera pas les professionnels de la finance, mais les équipera d'outils puissants pour moderniser les opérations et améliorer leur efficacité. C’est aux entreprises de rassurer les équipes en mettant en exergue les opportunités de croissance professionnelle et les avantages mais également de consacrer le temps nécessaire pour les faire monter en compétences.



Dans un univers où les technologies progressent à une vitesse fulgurante, les équipes finance ont besoin d’une formation pour mieux comprendre la manière dont ces outils redéfiniront leur travail au quotidien et dans les années à venir, et être disposés à se former en permanence pour rester à jour sur les dernières innovations en IA. Le développement des compétences en IA au sein des équipes financières est donc un défi majeur pour l'avenir des entreprises, notamment parce qu’elles pourront tirer pleinement parti des avantages de cette technologie et rester compétitives.



Comment faire monter en compétence la fonction finance en matière d’IA



Face aux défis de la montée en compétences en IA de leurs employés, les entreprises doivent adopter une approche stratégique et systématique. Cela commence par une évaluation des compétences actuelles et des besoins futurs de la fonction finance, afin de concevoir des programmes de formation adaptés - comme l'analyse prédictive ou la comptabilité. Les équipes financières ont ainsi un rôle à jouer : en évaluant les domaines où l'IA peut leur apporter le plus de valeur ajoutée, en cartographiant les processus actuels, et en identifiant les tâches répétitives et sujettes à erreur qui peuvent être automatisées. Dans une enquête réalisée en mars auprès de 900 employés exploitant déjà des outils d'IA générative, 98 % souhaitaient davantage de formation ou de support, et plus de la moitié d'entre eux souhaitaient une formation à l'IA spécifique à l'entreprise.



En impliquant la direction dans la communication claire des bénéfices de l’IA, les entreprises peuvent limiter la résistance au changement des équipes. L’accompagnement par des experts en technologie et des établissements académiques - pour concevoir des programmes de formation de qualité, apportera une nette valeur ajoutée et les ressources adéquates. Les décideurs devront ainsi être formés pour comprendre les capacités et les limites de l'IA, mais aussi interpréter et utiliser les insights générés par les modèles. En outre, la direction financière doit établir des protocoles de gouvernance pour assurer la transparence et l'éthique dans l'utilisation de l'IA. La collaboration entre les équipes techniques et les décideurs est alors essentielle pour maximiser l'impact de l'IA sur la prise de décision.



A la suite de ces formations, l’intégration de l’IA dans les processus passe bien évidemment par les bonnes technologies et les bons outils d'IA en fonction des besoins spécifiques de l’équipe finance. La mise en place des systèmes robustes de gouvernance des données aura une importance de taille pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations. La collaboration avec des fournisseurs de solutions d'IA et des experts en technologie peut également faciliter son intégration et maximiser les bénéfices.



Pour que ces formations et ces montées en compétences soient efficientes sur le long terme, les entreprises ne doivent pas négliger la culture de l'apprentissage en continu et offrir des opportunités de développement professionnel - par le biais d’ateliers, de séminaires et de certifications en IA. Ils sont autant d’occasions d’encourager la collaboration et le partage des connaissances entre les équipes techniques et métiers. Finalement, l’objectif sera surtout de créer un environnement qui favorise l'expérimentation et l'innovation, en offrant des ressources et du temps pour le développement de projets innovants.



La montée en compétences en IA peut avoir un impact significatif sur la capacité des équipes financières à adopter et à utiliser efficacement ces technologies. Sans une formation adéquate, les employés peuvent éprouver des difficultés à comprendre et à appliquer les outils d'IA, ce qui augmente les risques de sécurité et de conformité. En surmontant ces défis, les entreprises peuvent améliorer leurs performances, et innover pour faire face aux évolutions rapides du marché et des technologies. En résumé, le développement de compétences en IA permettra aux entreprises de maintenir une position de leader sur le marché et de se différencier de la concurrence.