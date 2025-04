Hyland améliore son Content Innovation Cloud avec l’IA afin d’aider les entreprises à exploiter la pleine puissance de leurs données non structurées

Hyland, premier fournisseur de solutions unifiées de contenu, de processus et d'intelligence applicative, et pionnier du Content Innovation CloudTM, annonce aujourd'hui ajouter une brique dans l’intégralité de son portefeuille de produits. En améliorant la gestion intelligente de contenu avec de nouvelles améliorations composées d’IA, Hyland permet aux organisations d'optimiser le contenu, les processus et l'intelligence applicative. Grâce à ces mises à jour de Hyland Automate et Hyland Knowledge Discovery – ainsi qu’aux améliorations majeures de Hyland OnBase et Hyland Alfresco – les créateurs de solutions, les administrateurs et les utilisateurs disposent désormais d'outils plus avancés pour booster l'efficacité et l'innovation.



« Nous continuons à respecter la feuille de route du Content Innovation Cloud et à répondre aux besoins changeants de nos clients en étendant leurs solutions Hyland », a déclaré Leonard Kim, Chief Product Officer d'Hyland. « Nos dernières améliorations produits soutiennent également l’importance de la gestion intelligente du contenu et de l’ajout de l’IA – en équipant les organisations pour mieux accéder et agir sur les informations cachées dans leur contenu d'entreprise, améliorer l'extraction de données et automatiser intelligemment les processus métier critiques »



Hyland Knowledge Discovery



Knowledge Discovery, une fonctionnalité phare de la gamme de produits Hyland Content Intelligence, offre aux organisations des informations commerciales exploitables grâce à une simple requête permettant de :



Tirer parti des requêtes en langage naturel, de l’IA et de la génération augmentée par la récupération (RAG) pour rationaliser les recherches complexes et générer des informations pertinentes et précises directement à partir du contenu de l’entreprise.

Affiner les résultats de recherche en spécifiant les champs de métadonnées et en appliquant des filtres dynamiques, garantissant des résultats précis et adaptés aux besoins des clients.

Vérifier le contenu généré par l’IA en accédant aux documents sources ou aux référentiels d'informations supplémentaires, offrant ainsi transparence et fiabilité.

Hyland Automate



Automate offre de nouvelles capacités améliorées par l'IA qui démocratisent la création d'automatisation, élargissent les options d'intégration et accélèrent le délai de rentabilisation.



Une nouvelle interface de chat alimentée par l'IA qui transforme les messages en flux de travail de processus Automate.

Un nouveau connecteur pour OpenAI qui permet d'utiliser les fonctionnalités et les paramètres d'un compte OpenAI/Azure OpenAI existant.

Une nouvelle intégration avec la messagerie Microsoft, qui simplifie l'automatisation des tâches basées sur la messagerie.

Mises à jour de la gestion de contenu Hyland



Les dernières mises à jour de produits Hyland incluent des améliorations significatives de ses solutions de contenu d'entreprise OnBase et Alfresco, offrant une innovation continue à sa clientèle.



OnBase Foundation 25.1 offre des informations basées sur l’IA via des outils avancés, de nouvelles fonctionnalités évolutives de création d’applications pour adapter les solutions et des flux de travail optimisés pour améliorer la flexibilité opérationnelle. Ces améliorations permettent aux utilisateurs et aux créateurs de solutions de débloquer des informations commerciales précieuses, de rationaliser les flux de travail et d’automatiser facilement les processus.

Alfresco 25.1 permet aux clients de gérer la suppression de contenu de la conservation légale, d'exploiter la bibliothèque étendue d'analyse d'événements d'Alfresco et d'archiver ou de supprimer automatiquement les processus terminés, améliorant ainsi les performances et l'évolutivité.

Les mises à jour de produits supplémentaires incluent des capacités étendues et des contrôles de sécurité configurables pour Hyland for Workday, une application approuvée Built on Workday qui offre aux clients Workday HCM et Finance la possibilité de capturer, d'indexer, de rechercher, d'afficher, de gérer et de conserver le contenu qui est ou doit être associé aux enregistrements Workday — directement à partir des écrans Workday.