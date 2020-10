AI Builders double ses effectifs pour faire grandir son modèle unique d'accompagnement à la transformation digitale

Aider les entreprises à s'adapter à un nouveau monde



AI Builders se positionne sur tous les niveaux de maturité de l'entreprise. Le cabinet est ainsi capable de dispenser une simple prestation de mapping top-down ou de dérouler son accompagnement jusqu'à la formation des métiers. Bien moins technique que stratégique, son approche conditionne l'adoption de nouvelles technologies aux objectifs business de l'entreprise. Et ce modèle prend tout son sens alors que la crise de la Covid-19 vient de démontrer l'importance de la continuité opérationnelle.



« Les GAFA ont fait la preuve de leur avance sur le sujet. Le monde physique s'arrête, eux continuent. Chaque jour, les pure-players repoussent les limites. Grâce à des algorithmes prédictifs capables d'anticiper les commandes, Amazon sera bientôt en mesure de livrer en 2 h, car la commande sera prête avant même d'avoir été passée. Des assureurs nouvelle génération remboursent déjà un sinistre en 1 minute 30. C'est ce que nous appelons le back-office transparent : toutes les étapes de traitement sont accélérées », souligne Stéphane Roder, fondateur et CEO d'AI Builders.



La crise sanitaire vient créer en parallèle une rupture fondamentale des usages. Des populations qui n'avaient jamais passé commande sur Internet se mettent, par la force des choses, à le faire et y prennent goût. Entre l'innovation des pure-players et cette évolution des comportements, de nouveaux standards sont en train de s'établir. Cette situation met une pression phénoménale sur les acteurs traditionnels, qui comprennent désormais que leur survie passe par l'optimisation de leur back-office et de leurs métiers grâce aux outils intelligents de traitement de la donnée.



Partir de la valeur de la donnée



Cette prise de conscience nécessite, outre de la technologie, une nouvelle approche stratégique et une acculturation autour de la notion de valorisation de la donnée. La première étape de la méthodologie d'AI Builders est ainsi de faire comprendre aux dirigeants qu'il faut d'abord faire émerger les gisements de gain de performance liés au traitement de la donnée de l'entreprise et les prioriser en fonction des objectifs business de l'entreprise. En justifiant ensuite leur ROI, il est alors possible de financer la captation et l'utilisation des données et non l'inverse.



« Si la transformation digitale a consisté jusqu'à présent à digitaliser la relation client, le front-office, l'enjeu est désormais de réussir celle des processus internes et des métiers. Ce qui rend le modèle d'AI Builders unique, c'est que nous adoptons une démarche de transformation très structurée, qui met en corrélation le besoin business avec la technologie et non l'inverse, comme c'est encore trop souvent le cas dans les cabinets de conseil », précise Stéphane Roder.



Une méthodologie unique pour répondre à un réel enjeu d'adaptation



Cette approche unique sur le secteur de l'accompagnement à la transformation digitale séduit déjà les grandes entreprises et PME innovantes telles La Poste, Groupama, Orano, Bouygues Construction, Saint-Gobain, le laboratoire Septodont ou encore Pernod-Ricard.



Stéphane Roder en est convaincu : « Il n'est plus temps de se demander si on a le choix ou pas. Les entreprises qui n'accélèreront pas dans ce sens courent à leur perte. La pression concurrentielle amenée par les pure-players va continuer de s'intensifier dans les années à venir. Celles qui se contenteront de copier les innovations des autres ne pourront plus rattraper leur retard. C'est maintenant qu'elles doivent s'aligner. Il y a un réel enjeu d'adaptation ».



La crise de la Covid-19 a créé un véritable appel d'air, un mouvement de fond dans lequel les dirigeants s'engouffrent, enfin conscients de l'apport des technologies digitales et de l'IA sur l'optimisation de leur back-office et la transformation de leurs métiers. À tel point qu'AI Builders annonce le recrutement de 15 collaborateurs, doublant ainsi ses effectifs. Parmi les profils recherchés, des consultants disposant de 2 à 4 ans d'expérience dans la transformation digitale avec, si possible, une appétence pour l'IA.