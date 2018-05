AID Add Intelligence to Data et Magellan Partners nouent un partenariat stratégique dans le domaine des Datasciences et de l’IA

AID Add Intelligence to Data expert en data, datascience et IA, et Magellan Partners, Cabinet de conseil en organisation, conseil en Systèmes d’Information, ancré dans les technologies et la Data afin d’accompagner ses Clients dans leur transformation digitale, deviennent partenaires pour offrir aux clients une approche Data innovante grâce à la complémentarité de leurs savoir-faire. Ce partenariat entre AID et Magellan Partners permettra d’augmenter la valeur et la pertinence des projets de datacience et d’IA et d’en accélérer la mise en œuvre au travers de cas d'usages concrets.



AID Add Intelligence to Data valorise les données clients depuis 45 ans en couvrant l'ensemble de la chaîne depuis le traitement, en passant par l’analyse jusqu'à l’exploitation des données : gestion de bases de données, RCU, Data Quality, datascience, connaissance client, Big Data analytics, marketing automation, solution propriétaire datakili® de visualisation et d'analyse du parcours client omnicanal et l'AID Academy.



Magellan Partners accompagne les clients des secteurs de l’Energie et des Utilities, de la Banque, de l’Assurance, de la Santé et du Secteur Public, de l’Industrie et des Services et des Télécoms. L’innovation technologique et Data est au cœur de l’entreprise grâce à son M’Lab qui s’intéresse aux Data et à l’IA, à la blockchain, aux Réalités augmentées et mixtes. Fondé en 2008, Magellan Partners bénéficie d'une forte dynamique sur le marché et d'une croissance importante qui lui vaut une reconnaissance de plus en plus grande comme partenaire de confiance incontournable de la transformation des grandes entreprises.



Claude Aulagnon, Directeur Général de Magellan Partners déclare : « Magellan Partners a pour raison d’être d’aider ses clients à créer plus de valeur à partir des technologies de l’information et des SI. Très naturellement nous mettons la Data et l’IA au cœur de l’innovation et des investissements du Groupe. Nous sommes ravis de nouer ce partenariat stratégique avec AID qui est un leader reconnu de la datascience et qui complète parfaitement nos savoir-faire. Ensemble nous sommes capables d’offrir une solution complète à nos clients. »



Arnaud Contival, Président Directeur Général d’AID Add Intelligence to Data déclare : «AID offre une chaîne de valeur complète autour de la data, composante devenue stratégique pour l’ensemble des entreprises. Magellan Partners a une longue expérience de transformation digitale avec les grands comptes pour catalyser cet actif au sein de l’entreprise et conduire les changements nécessaires. Ce partenariat très complémentaire va permettre de contribuer à donner une hauteur supplémentaire aux grands projets data et IA des entreprises. »