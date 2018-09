AO.com construit une vue unique à 360° de ses clients sur MongoDB Atlas pour améliorer l’expérience client, lutter contre les fraudes et se conformer à la RGPD

Dans le but de lutter contre la fraude et de se conformer à la RGPD, le vendeur de produits électriques en ligne, vendeur d'appareils électroménagers en ligne britannique AO.com a construit une plate-forme à vision unique et agrégée de ses clients sur MongoDB Atlas, le service de base de données managé de MongoDB.



Mise en place en quelques mois seulement, la plate-forme regroupe l’ensemble des sources de données et des données issues de silos de données disparates du vendeur d'appareils électroménagers en ligne AO.com dans un seul emplacement où elle est facilement accessible, gérée et vérifiée par le personnel ou les régulateurs. Cette vue unique des données des clients présente de nombreux avantages, notamment le fait de permettre aux conseillers du centre d’appels de voir instantanément toutes les interactions précédentes avec les clients pour ensuite donner un service plus rapide et de meilleure qualité. En améliorant l’accès aux données et en introduisant plus d’automatisation, la détection et résolution des fraudes est aussi réduite de quelques jours à quelques minutes. L’équipe de AO.com, qui a choisi MongoDB Atlas hébergé sur AWS, a été capable de passer du développement à la production en moins de six mois.



« Ici chez AO, nous plaçons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, Cette recherche d’excellence s’étend jusqu’à la manière dont nous abordons le développement. En effet, l’infrastructure est le troisième pilier de notre modèle économique parce que nous savons que c’est le fondement de toute bonne expérience client, que ce soit en ligne ou hors ligne » explique Jon Vines, responsable de l'équipe de développement logiciel chez AO.com.



« Le projet d’obtenir une vue unique des clients était l’étape suivante évidente de l’évolution de notre infrastructure informatique. Tous ceux qui ont essayé vous le diront : rassembler une grande variété de types de données et de sources dans un même endroit est vraiment difficile. Heureusement, le schéma flexible de MongoDB s’est avéré la plateforme de données parfaite pour traiter toutes les données transmises, tout en nous permettant d’avancer rapidement et de rester concentrés sur les attentes du client final. Le service Atlas a été absolument solide comme un roc» poursuit Jon Vines.



Outre les conseillers du centre d’appels et les équipes de lutte contre la fraude, le groupe chargé de la réglementation RGPD s’appuie sur la plate-forme avoir une image précise et actualisée concernant les préférences des clients. Cela aide l’entreprise à se conformer à la réglementation et à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles.



Étant donné que la plateforme avait besoin de traiter une grande variété et un grand volume de de données, AO se devait de faire le choix d’une base de données distribuée. Grâce au prototypage et aux tests concurrentiels, l’équipe a conclu que le modèle orienté document de MongoDB offrait une grande flexibilité et évolutivité. Puis, du côté de la gestion, l’utilisation du service cloud Atlas de MongoDB entièrement géré signifie que l’équipe n’avait pas à se préoccuper de l’exploitation opérationnelle, de la surveillance ou des sauvegardes de la base des données. Atlas automatise l’ensemble de ces services. Tout cela correspond à l'évolution de la philosophie du développeur chez AO, qui veut que les équipes DevOps soient responsables de la construction, de la livraison et de la gestion des applications du début jusqu’à la fin.



« MongoDB Atlas a été l’outil parfait pour nous dans une culture unique DevOps qui est fière de l’itération rapide, de l’amélioration des boucles de corrections et du process d’amélioration continu. Le succès du projet de constituer une vue unique du client est vraiment le fruit de la combinaison de notre équipe, de nos choix technologiques et d'une focalisation sur les attentes du client d'abord », conclut John Vines.