AWS et BlackBerry s’associent pour accélérer l’innovation avec une nouvelle plateforme de données pour véhicules intelligents

Amazon Web Services (AWS), société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et BlackBerry Limited (NYSE : BB, TSX : BB), un des leaders mondiaux en matière de logiciels et de services de sécurité intelligents, ont annoncé un accord mondial pluriannuel destiné à développer et à commercialiser BlackBerry IVY. Cette toute nouvelle plateforme logicielle d’Intelligent Vehicle Data évolutive et connectée au cloud permettra aux constructeurs automobiles de décrypter les données des capteurs de véhicules, de les normaliser et de les exploiter en toute sécurité, aussi bien localement dans le véhicule que dans le cloud. Les constructeurs pourront également s’appuyer sur ces informations pour créer des services embarqués personnalisables et proposer une meilleure expérience pour le conducteur comme pour les passagers.



BlackBerry IVY répond à des problématiques d'accès, de collecte et de gestion des données particulièrement présentes dans l'industrie automobile. Les dernières générations de véhicules (voitures, camions, etc.) sont composées de milliers de pièces en provenance de nombreux fournisseurs différents et chaque modèle comprend un assemblage unique de composants matériels et logiciels propriétaires. Ces composants, qui incluent une variété croissante de capteurs conçus spécifiquement pour les véhicules, génèrent des données dans des formats tout à fait particuliers. Les compétences très spécifiques requises pour gérer ces données ainsi que les difficultés pour y accéder depuis des sous-systèmes intégrés dans les véhicules, limitent la capacité des développeurs à mettre au point rapidement de nouvelles solutions et à les mettre sur le marché. BlackBerry IVY pourra résoudre ces problématiques en soumettant les données à des systèmes de Machine Learning pour en faire ressortir des informations pertinentes ou des prévisions. Ainsi, les constructeurs automobiles pourront améliorer la réactivité de leurs véhicules et proposer des expériences de conduite hautement personnalisées.



BlackBerry IVY prendra en charge divers systèmes d'exploitation déployés au sein des véhicules et sera compatible avec des architectures multi-cloud afin de garantir la compatibilité entre les différents modèles et marques. La plateforme s’appuiera sur la technologie BlackBerry QNX pour le surfacing et la normalisation des données automobiles, ainsi que sur le vaste portefeuille de services de AWS dont les fonctionnalités dédiées au Machine Learning et à l’IoT.



BlackBerry IVY sera intégré aux systèmes embarqués des véhicules mais sera géré et configuré à distance depuis le cloud. Les constructeurs automobiles bénéficieront ainsi d'une meilleure visibilité sur les données des véhicules, d'un meilleur contrôle des accès et pourront s’appuyer sur des fonctionnalités poussées pour optimiser la rapidité et l'efficacité du traitement des données. Les capacités de BlackBerry IVY aideront les constructeurs à proposer des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités à leurs clients tout au long du cycle de vie du véhicule. Ils pourront également générer de nouveaux revenus et établir des modèles commerciaux différenciant grâce aux données émises par les véhicules.



Par exemple, les fonctionnalités de BlackBerry IVY pourraient détecter le comportement du conducteur et les conditions de conduite dangereuses (verglas, embouteillages, etc.) et suggérer au conducteur d’activer certaines fonctions équipées sur le véhicule pour améliorer l’expérience de conduite : aide au maintien de la trajectoire, régulateur de vitesse adaptatif etc. Les informations partagées concernant l’utilisation des dispositifs de sécurité par la plateforme IVY pourront ensuite être analysées par les constructeurs dans un objectif d’amélioration continue des fonctionnalités disponibles à bord et de leurs performances. De plus, les conducteurs de véhicules électriques pourraient choisir de partager les données relatives à leur batterie avec les réseaux de recharge afin de réserver une borne de façon proactive et d’adapter le temps de chargement en fonction de leur emplacement et de leur destination. BlackBerry IVY pourrait également fournir des informations aux parents de jeunes conducteurs qui choisiraient de recevoir des notifications personnalisées basées sur les informations fournies par les capteurs du véhicule lorsque le nombre de passagers dans le véhicule change, lorsque le conducteur semble envoyer des SMS, être distrait ou ne pas respecter les limitations de vitesse, ou lorsque le niveau d'occupation du véhicule dépasse le seuil de sécurité souhaité par les parents.



Enfin, la plateforme BlackBerry IVY pourrait rappeler aux jeunes parents d’attacher un siège bébé/enfant lorsqu’il est détecté à l’arrière du véhicule.



BlackBerry IVY permettra aux constructeurs automobiles de réduire le temps nécessaire à la création, au déploiement et à la commercialisation de nouvelles applications embarquées et de services connectés disponibles pour plusieurs marques ou modèles de véhicules. En effet, ils pourront créer un socle commun à toute une gamme de modèles grâce aux différents types de données générées par la plateforme IVY et ainsi éviter d’investir dans des solutions distinctes pour chacun des modèles comme c’est le cas aujourd’hui. De plus, les interfaces de programmation d'applications (API) de la plateforme pourront être utilisées pour partager des données et des résultats, aidant ainsi les équipes de développement à innover tout en respectant les critères liés à la sécurité ou au respect de la vie privée des clients en contrôlant les accès aux données et aux applications et le niveau de détails.



En outre, BlackBerry IVY facilitera la collaboration entre constructeurs automobiles et développeurs, accélérant ainsi le lancement de nouvelles offres destinées à décupler les performances des véhicules, à réduire les coûts d’entretien et de réparation et à améliorer l’expérience de l’automobiliste. En analysant les données de performance en temps réel, les constructeurs pourront détecter proactivement les pièces potentiellement défectueuses, identifier les véhicules concernés, avertir les propriétaires des véhicules concernés et procéder à des rappels si nécessaire. De plus, les constructeurs automobiles pourront également déployer et mettre à jour le logiciel à distance depuis la « Cloud Console » de la plateforme (une interface Web pour gérer Blackberry IVY) afin d’améliorer continuellement le fonctionnement du système.



« Les données et la connectivité ouvrent de nouvelles perspectives à l’innovation dans l’industrie automobile. BlackBerry et AWS partagent cette vision commune consistant à fournir les meilleures connaissances possibles aux constructeurs comme aux développeurs pour leur permettre de créer de nouveaux services pour les consommateurs », a déclaré John Chen, Executive Chairman et CEO, chez BlackBerry. « Cette plateforme logicielle insuffle une nouvelle dynamique que ce soit en matière d’expérience embarquée, de services innovants et d’opportunités commerciales, sans oublier la sécurité et le respect de la vie privée des clients. Nous sommes heureux d’étendre notre collaboration avec AWS et de proposer la toute nouvelle plateforme BlackBerry IVY qui viendra servir notre ambition commune. »



« AWS et BlackBerry aident tous les constructeurs automobiles non seulement à réinventer continuellement l’expérience de conduite mais aussi à transformer les véhicules en systèmes évolutifs et personnalisables en fonction des attentes des utilisateurs », a déclaré Andy Jassy, CEO chez Amazon Web Services, Inc. « Grâce à nos efforts conjoints, nous fourniront aux constructeurs les connaissances, les capacités, l’agilité et la réactivité nécessaires à leur développement dans un monde plus que jamais connecté. Alors qu’ils cherchent à prendre les devants dans la course à la digitalisation, la plateforme BlackBerry IVY pourra les aider à se construire un nom et à définir les nouveaux en standards des services connectés au sein de l’industrie automobile. »