Abeille Assurances s’appuie sur la location intelligence et l'enrichissement des données de Precisely pour gérer les risques climatiques et améliorer l'expérience client

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce aujourd’hui que Abeille Assurances, l’une des principales compagnies d'assurance en France, tire parti d'une puissante combinaison de ses solutions de location intelligence et d'enrichissement des données, notamment Precisely Spectrum Spatial, Precisely Spectrum Geocoding et des jeux de données d'adresses et de propriétés hautement référencées, pour renforcer la réduction des risques, optimiser la souscription et améliorer l'expérience client.



L'importance de la location intelligence et de l'enrichissement des données pour le secteur de l'assurance s'est considérablement accrue ces dernières années. Ce besoin est dû à l'impact croissant des phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique. Les informations géospatiales et les données jouent un rôle crucial dans la prévision et l'atténuation des risques pour les bâtiments, les infrastructures, les écosystèmes et la santé humaine. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé plus de 500 milliards d'euros de dommages économiques au cours des quatre dernières décennies. En particulier, les risques d'inondation s'intensifient en France et dans toute l'Europe, où la volatilité des conditions météorologiques menace des populations nombreuses et des infrastructures essentielles.



« Alors que les risques liés au climat continuent d’évoluer, il est devenu essentiel d’enrichir nos données avec de l’information spatiale, non seulement pour la prévention mais aussi pour une gestion efficace des risques, a déclaré Rosine Gergaud, Chef de projet géomatique et Responsable de l’équipe GéoAnalytics chez Abeille Assurances. Afin de garantir l’accès à des informations géographiques précises et automatisées, l’équipe GéoAnalytics a été créée et elle développe l’analyse spatiale pour toutes les entités de notre compagnie. Je suis extrêmement fière d’avoir été impliquée dans ce projet depuis tant d’années et d’en voir les résultats positifs pour Abeille Assurances. »



Améliorer la gestion des risques climatiques grâce à des solutions géospatiales avancées



Avec un partenariat de dix ans déjà en place, l'équipe GéoAnalytics a fait confiance à Precisely pour son expertise en matière d'analyse spatiale et d'enrichissement des données. En utilisant Spectrum Spatial parallèlement à son implémentation existante de Spectrum Global Geocoding, l'équipe peut soutenir ses fonctions d'exposition au climat et de souscription. Cela permet à l'équipe de visualiser dynamiquement les assurés et les risques à proximité avec précision, en fournissant des évaluations d'exposition très précises.



« Spectrum Spatial a répondu à nos différents besoins pour mieux suivre et s'approprier nos expositions, déclare Delphine Jeanneau-Bernard, chef de projet Gestion des expositions et responsable du département Dommages aux expositions et Risques climatiques chez Abeille Assurances. Le grand avantage est sa flexibilité, qui est à l'opposé des outils « boîte noire » que nous avons l'habitude de voir sur le marché. Nous avons pu l'implémenter très rapidement, intégrer nos propres cartes et données, et développer un module personnalisé très attendu par nos équipes de souscription. »



Grâce à ces nouvelles capacités, l'équipe GéoAnalytics a élargi son champ d'action, permettant de nouveaux cas d'utilisation dans tous les départements. Par exemple, les équipes en charge des sinistres peuvent désormais visualiser l'ensemble du réseau de partenaires d'Abeille Assurances, tels que les garages agréés et les prestataires de services, ce qui permet aux sinistrés de bénéficier d'une assistance plus rapide et plus efficace. Cette fonctionnalité élargie a également permis à l'équipe GéoAnalytics de se concentrer sur la création de nouveaux projets et services web tout en maintenant une administration efficace de l'outil. En outre, les mises à jour automatisées et les processus rationalisés garantissent que les utilisateurs peuvent accéder de manière indépendante à des informations géographiques essentielles, ce qui permet de prendre des décisions en toute confiance dans l'ensemble de l'entreprise.



Exploitation de données de localisation très précises pour une plus grande exactitude



En outre, Abeille Assurances a récemment acquis le référentiel de données Base Immeubles de Precisely, des données complètes contenant 24 millions d'adresses, 50 millions de bâtiments et 94 millions de parcelles cadastrales en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Ces données fournissent des informations précises sur les adresses et les propriétés, ainsi que des détails sur les bâtiments, tels que l'année de construction et les attributs de la parcelle. Elles aident l'équipe à toutes les étapes du cycle de vie du client, de la souscription à la gestion des sinistres.



« Alors que les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus graves, les assureurs doivent tirer parti d'une location intelligence précise pour évaluer les risques avec exactitude et protéger leurs assurés. Abeille Assurances est un excellent exemple de la façon dont les analyses et les données géospatiales avancées peuvent conduire à une souscription plus intelligente, améliorer la gestion des sinistres et améliorer l'expérience des clients, indique Clarence Hempfield, Senior Vice President – Location Intelligence chez Precisely. Nous sommes fiers de soutenir leur innovation continue grâce à nos solutions de location intelligence et d'enrichissement des données et d'être le partenaire de choix des principales compagnies d'assurance du monde entier. »