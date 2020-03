ActiveViam fête ses 15 ans : Retour sur une aventure entrepreneuriale

Depuis 2005, ActiveViam fait entrer la prise de décision opérationnelle dans l'ère du « Big Data ». Basées notamment sur des systèmes perfectionnés d'agrégation de données en mémoire, les solutions d'ActiveViam ont toujours tiré parti des technologies les plus à la pointe (in-memory, data science, cloud) pour permettre l'analyse en temps réel de grands volumes de données.



Cette expertise s'est déployée dans le monde entier. ActiveViam possède aujourd'hui quatre bureaux internationaux à New York, Paris, Londres et Singapour afin de servir au plus près ses clients internationaux. Parmi eux, on compte notamment HSBC, la Société Générale, Nomura, Intermarché ou encore Engie.



La prise de décision est un art en perpétuelle évolution. ActiveViam depuis 15 ans a su faire évoluer ses technologies et développer son expertise métier pour coller au plus près des besoins concrets des entreprises. Cela se traduit par des partenariats sur le long terme avec des clients qui lui renouvellent régulièrement leur confiance.



En 2019, pour approfondir l'accompagnement de ses clients, la société a créé une unité spécialisée dans la data science : le Data Lab, qui aide les entreprises à tirer toute la valeur de leurs données.



Cette adaptation à un environnement en constante évolution est possible grâce à un investissement constant en R&D et l'intégration à l'entreprise des meilleurs talents du marché, notamment dans le cadre d'un partenariat privilégié avec Centrale Supélec.



Pour Antoine Chambille, Directeur R&D « il y a 15 ans nous étions pionniers de la technologie in-memory et nous avons gagné une réputation internationale pour notre expertise dans ce domaine de pointe. Aujourd'hui l'analyse des données passe par l'IA et la data science et c'est dans ces domaines que nous continuons à développer des produits nouveaux. Grâce à notre expertise technologique et à un accompagnement au plus près de leurs besoins, nous avons gagné la confiance de nos clients et partenaires, et nous continuerons à proposer des innovations pour répondre aux défis opérationnels des entreprises. ».



Georges Bory conclut : “ Depuis 15 ans nos technologies répondent aux besoins des entreprises les plus exigeantes et en 2020 nous allons ouvrir de nouveaux marchés dans le domaine de la data science. Nous devons aussi cette ascension à nos collaborateurs qui ont en commun la passion de l'excellence. »



Quelques dates et chiffres clés :



Fondation de la société : 1er janvier 2005



Chiffre d'affaires 2018 : 25 M€



Lancement d'ActivePivot, technologie d'agrégation en mémoire : 2007



Lancement d'ActiveUI, technologie de création d'interface utilisateur : 2009