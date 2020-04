ActiveViam lance Atoti : un outil gratuit pour la communauté des data scientists

Intégré dans l'écosystème Python, Atoti est conçu pour tous les explorateurs passionnés des données. Pour les data scientists, analystes et ingénieurs de tous les secteurs, débutants comme expérimentés, Atoti permet d'explorer plus facilement et avec plus de précision tous les types de données à petite ou grande échelle et de partager leurs résultats sous forme de dashboards interactifs.Atoti enrichit les notebooks Python avec plusieurs fonctions qui favorisent l'exploration interactive des données et le partage des résultats :- L'intégration de vues dynamiques à l'intérieur du notebook- La gestion des grands volumes de données- L'analyse multi-dimensionnelle et les simulations à la volée- La création et le partage en un clic de tableaux de bords dynamiquesEnsemble, ces fonctions rendent l'analyse de données plus rapide et plus intuitive et aident les professionnels de la data à guider les décisions dans les sphères publiques, scientifiques et des affaires.Georges Bory, co-fondateur d'ActiveViam commente : “Nous sommes persuadés que l'approche collaborative entre ceux qui doivent agir et ceux qui développent des modèles est la plus adaptée pour faire naître de nouvelles solutions. Depuis 15 ans, nos technologies ont transformé la façon dont nos clients utilisent les données pour prendre leurs décisions. Aujourd'hui avec Atoti c'est toute notre expérience dans l'analytique et l'ingénierie logicielle que nous mettons à la disposition de tous ceux pour qui le futur s'écrit dans la data.”Atoti est disponible gratuitement sur Atoti.io