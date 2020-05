Agicap lève 15 millions d'euros pour aider les PME à piloter leur trésorerie

Agicap, startup lyonnaise qui développe un outil de gestion et de prévision de trésorerie à destination des petites et moyennes entreprises, a levé 15 millions d’Euros auprès de Partech Partners avec la participation des investisseurs existants BlackFin Capital Partners et Kima Ventures. Cette levée intervient seulement 7 mois après la levée du tour d’amorçage de 2,4 millions d’Euros menée par BlackFin.



Agicap aide les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur trésorerie



Le logiciel d’Agicap permet aux PME de gérer leur trésorerie en temps réel et en toute facilité par une interface simple et intuitive. En intégrant aussi bien la donnée bancaire que la donnée provenant des outils comptables, des outils facturation, de CRM, d’ERP, ou de logiciels de caisse, Agicap offre une visibilité exhaustive et instantanée sur la trésorerie de l’entreprise. Agicap a développé une technologie qui permet d’automatiser le suivi de la trésorerie grâce à une classification systématique des encaissements et des décaissements et à la création automatique de scénarios prévisionnels. En utilisant le logiciel d’Agicap, les dirigeants d’entreprise pilotent leur activité plus sereinement en ayant un contrôle total sur leur trésorerie et en anticipant facilement leurs besoins futurs.



Les 2 000 entreprises déjà clientes d’Agicap exercent dans des secteurs d’activité divers et notamment dans ceux les plus durement touchés par la crise : hôtellerie et restauration, transport, commerces non alimentaires et industrie. Agicap travaille à la fois avec des acteurs indépendants, mais aussi avec des franchisés comme McDonald’s, Burger King, Ibis, Mont Blanc, Best Western et des startups ayant déjà levé des fonds comme Cityscoot ou Ornikar.



“Pour les restaurateurs, Agicap a un effet “boule de cristal” qu'on attendait tous. Avec Agicap mes données se rentrent toutes seules, je peux faire mes prévisions, mes investissements, et être soulagé concernant la trésorerie des mois à venir” témoigne Antony Giordano, co-fondateur de Père & Fish.



“Je finissais par passer plus de temps dans ma journée devant Excel qu’à exercer mon métier, qui est de gérer une entreprise. Avec Agicap j’économise plus d’une heure par jour sur ma gestion de trésorerie, et j’ai un prévisionnel clair à 12 mois.” ajoute Sébastien Pellevrault, Gérant de Rincent ND Technologies.



La levée de 15 millions d’Euros va permettre à Agicap d'accélérer encore son développement.



Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Agicap de continuer à étoffer son produit et de multiplier ses forces de ventes pour faire face aux demandes croissantes d’accompagnement des entreprises en matière de pilotage d’entreprise par la trésorerie. Pour développer les nouveaux modules et accompagner les dirigeants, la jeune pousse prévoit de passer de 30 à 100 collaborateurs dans les douze mois à venir.



“Notre objectif est de créer un véritable outil de pilotage de l’entreprise à partir des flux de trésorerie. C’est une rupture profonde avec la pratique actuelle des PME et ETI” précise Sébastien Beyet CEO d’Agicap.



La maîtrise des flux de trésorerie prend une une importance nouvelle avec la crise. Les entrepreneurs peuvent évaluer l’impact de celle-ci en temps réel et prendre les bonnes décisions en fonction des différents scénarios (crise courte ou longue, reprise partielle…). Notre logiciel permet d’alléger leur stress et de reprendre le contrôle de la situation.” ajoute Sébastien Beyet.



“Le projet d’Agicap est particulièrement séduisant. Il vise à doter les entreprises (PME et ETI) d’un véritable outil de pilotage de leur activité. C’est crucial lorsqu’on sait que la gestion de trésorerie est la première préoccupation des dirigeants de PME” précise Philippe Collombel, General Partner de Partech.



“Nous sommes très contents de renouveler notre confiance dans Agicap, qui fournit un outil simple, intuitif et accessible à distance, à tous ceux, qui, dirigeants de PMEs, luttent au coeur de la crise pour faire marcher l’économie. Grâce aux opportunités offertes par la DSP2, Agicap équipe les dirigeants avec une agilité exceptionnelle, tout en restant plus proches du terrain que jamais.” Gabrielle Thomas, Investment Manager chez BlackFin.