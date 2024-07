Board simplifie la vie des directions financières avec une solution qui réduit de 75% les délais de clôture

Cette nouvelle offre s’inscrit dans le contexte de l’échéance prochaine des solutions de consolidation actuellement utilisées par les grandes entreprises, lesquelles ne bénéficieront plus d’évolutions fonctionnelles à partir de 2027, avec une fin de maintenance prévue en 2030. Cette situation oblige les Directions financières à envisager dès maintenant une transition stratégique vers de nouvelles solutions, capables de s'adapter aux récentes réglementations, telles que l'IFRS 18, le Pilier 2 et la RSE.



Une solution complète et performante qui répond à un besoin croissant de la profession



En unifiant et rationalisant la collecte de données comptables, et en éliminant la complexité et les approximations des rapprochements intra-groupe, Board GCR permet de réduire considérablement les délais de clôture financière (gain de temps de 75%) et ce grâce à

l'automatisation et à l’optimisation des processus.

Grâce à Board, les entreprises bénéficient d’une vision unique de leurs données financières, facilitant ainsi une compréhension globale de la situation du groupe et améliorant la communication entre tous les acteurs internes. Cette vue unifiée permet également une prise de décision éclairée et un dialogue efficace entre les différents acteurs de l’entreprise.



Les bénéfices d’une solution intégrée, une meilleur attraction et rétention des talents



Avec Board Group Consolidation and Reporting, les entreprises peuvent intégrer tous leurs processus de consolidation et de reporting sur une seule et même plateforme, évitant ainsi de former plusieurs équipes sur des solutions distinctes, en plus de permettre de réconcilier les données de manière plus fluide. En conséquence, l’efficacité opérationnelle est améliorée, et les coûts de formation et de maintenance sont réduits.

« Cette nouvelle solution met à disposition des entreprises qui publient des comptes consolidés un outil complet, innovant et intégré qui pernet non seulement de répondre aux exigences actuelles mais également d’anticiper les défis futurs de la consolidation financière. Avec cette solution, les Directions financières peuvent envisager l’avenir avec confiance, assurées de disposer d’un outil performant et adaptable à leurs besoins », explique Olivier Pasquier, Directeur Général France de Board International.