Akeneo pousse ses pions dans le Machine Learning via le rachat de Sigmento, le spécialiste israélien de l’intelligence produit

Cinq ans après sa création et moins de un an après l’ouverture de ses bureaux à Boston, Akeneo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance grâce au rachat de Sigmento. En plus de renforcer ses positions dans le Machine Learning, cette acquisition va permettre à l’entreprise nantaise de poursuivre sa mission auprès des marques et des distributeurs : offrir une expérience client renouvelée grâce à une optimisation automatisée de la donnée produit.



Créée en 2015 par les frères Yoav et Yonatan Maor, Sigmento s’est rapidement imposé comme un éditeur de premier plan dans l’automatisation des processus d’enrichissement des données produit. Ses algorithmes de Machine Learning permettent aux acteurs du e-commerce de compléter des bases d’informations produits structurées en quelques clics à peine, tout en améliorant à la fois leur classement sur les moteurs de recherche (SEO) et leurs taux de conversion.



Akeneo-Sigmento, un rachat qui s’inscrit dans le sens de l’histoire

« Aujourd’hui, en matière de commerce en ligne, l’innovation technologique est stimulée par la rencontre entre data intelligence et automatisation. Soit le cœur d’expertise de Sigmento », déclare Frédéric de Gombert, cofondateur et CEO d’Akeneo. « Forts de l’arrivée de Yoav et de sa talentueuse équipe ainsi que de l’intégration de leurs solutions, nos clients seront en mesure de proposer de nouvelles expériences de premier ordre aux consommateurs. A l’ère des assistants vocaux et du commerce conversationnel, ce rachat s’inscrit dans le sens de l’histoire ».



« Akeneo est un leader reconnu du PIM. Nous avons hâte de développer ensemble des solutions innovantes pour relever les nouveaux défis technologiques et expérientiels auxquels sont confrontés nos clients », déclare Yoav Maor, cofondateur et CEO de Sigmento.



La nouvelle équipe de développeurs poursuivra l’évolution des technologies de la startup israélienne, tout en les intégrant aux produits d’Akeneo. Quant aux fondateurs de Sigmento, ils rejoindront la direction de la start-up française. Par conséquent, les bureaux de la société en Israël deviendront le sixième poste avancé d’Akeneo dans le monde après Boston, Londres, Madrid, Nantes et Düsseldorf.