Alfresco dévoile de nouveaux services d’intelligence d’affaires basés sur l'intelligence artificielle et l’apprentissage automatique

Alfresco Software, un éditeur de logiciels commerciaux open source a dévoilé aujourd’hui la disponibilité immédiate de nouveaux Services d’intelligence d’affaires intégrés à sa plateforme d’affaires numérique déployée dans le cloud. Exploitant de manière transparente le service Web d’Amazon, ces services d’intelligence d’affaires utilisent l’IA (Intelligence artificielle) et l’AA (Apprentissage automatique) pour fournir aux entreprises une méthode hautement évolutive d’extraction intelligente de contenus importants, lesquels sont souvent enfouis dans de multiples documents, images numérisées, vidéos et photographies.



Selon Forrester*, ils constatent que « [leurs] clients souhaitent extraire plus de données et de valeur de leurs contenus gérés. L'intelligence artificielle et l'analytique gagnent rapidement du terrain, en particulier avec les plateformes de contenus en nuage. Les opportunités d'automatiser l'extraction de thèmes et d'entités et d'appliquer des métadonnées pertinentes sans déranger les travailleurs de l'information deviennent réelles. »



Tony Grout, directeur des produits, a déclaré : « Le module des Services d’intelligence d’affaires d’Alfresco permet aux utilisateurs d'accéder à des informations critiques à partir de tous types de contenu, tels que les noms et date de naissance figurant sur un passeport scanné ou la plaque d'immatriculation d'une voiture que révèle la photo d'un accident de la route. Bien que la technologie d’IA et AA sous-jacente soit sophistiquée, nous avons conçu les services d’intelligence d’affaires d’Alfresco pour permettre aux clients de définir facilement des cas d'utilisation spécifiques à l'aide de règles et d'actions Alfresco très simples. »



Alfresco constate une demande importante pour ses services d’intelligence d’affaires dans deux cas d'utilisation : le traitement automatisé des réclamations d'assurance et les services aux citoyens. L’automatisation des réclamations permet aux compagnies d’assurance d’améliorer l’enregistrement des dossiers et d’organiser les processus de réclamation de manière sécurisée et conforme aux réglementations. La fonctionnalité des services aux citoyens d’Alfresco permet aux agences gouvernementales de recevoir et de gérer les demandes d’informations et de services des citoyens. Elle inclut la gestion de contenu, la conception et l’organisation des processus ainsi que la gouvernance.



M. Grout a ajouté : « Dans chacun des cas d'utilisation des services aux citoyens et du traitement automatisé des réclamations, les services d’intelligence d’affaires d’Alfresco contribuent à rationaliser les processus en extrayant intelligemment les informations critiques des documents scannés, des flux vidéo, des photographies et d'autres sources de données non structurées, et en ajoutant ensuite des données structurées au dossier. En substance, nous avons simplement créé un meilleur moyen d’utiliser l’IA et l’AA sans devoir recourir à des experts en informatique pour configurer et former l’IA au fil du temps. »



Les services d’intelligence d’affaires d’Alfresco capturent et conservent toutes les données d'intelligence artificielle, ce qui permet aux utilisateurs de les réutiliser à tout moment, en cas de besoin. Ils extraient ces informations pertinentes de manière à fournir un contrôle granulaire, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser des structures de métadonnées complexes, et de créer des interfaces utilisateur plus efficaces.



Les services d’intelligence d’affaires d’Alfresco s’intègrent nativement à Amazon Comprehend, Amazon Rekognition et Amazon Textract (actuellement en mode de prévisualisation) pour permettre aux entreprises de reconnaître des informations spécifiques et pertinentes et de les extraire instantanément à l’aide de l’apprentissage automatique.



Les utilisateurs peuvent désormais générer encore plus de valeur, car ils ont la capacité d’analyser leurs contenus et d’obtenir des éclairages basés sur des entités (telles que des personnes, et des lieux ou emplacements), plus de cent langues et des expressions clés. Ils peuvent également analyser des sentiments pour détecter des émotions positives, négatives, neutres et même mélangées. De plus, grâce à la technologie d'apprentissage en profondeur, les utilisateurs peuvent extraire le contexte textuel à partir d'images et de vidéos et identifier des personnes, des énoncés, des scènes et des objets. Les informations textuelles peuvent ensuite être stockées en tant que propriétés de document dans la Digital Business Platform d'Alfresco. Les services d’intelligence d’affaires fournissent en outre une fonction OCR intelligente et une capacité de traitement de l’information qui permettent aux entreprises d’absorber une masse d’informations et d’en classer automatiquement et instantanément les contenus. Il s’agit au final d’un service d’autoapprentissage dont la qualité s’améliore au fil du temps grâce à l’apprentissage automatique.



La Digital Business Platform (DBP) d’Alfresco connecte les personnes, les processus et les systèmes de manière transparente et fournit du contenu aux personnes qui en ont besoin et quand elles le souhaitent. C’est ce qui permet à nos clients de transformer leurs contenus en connaissances grâce à des processus évolutifs conçus pour leur entreprise, tout en les protégeant grâce à de puissantes fonctionnalités de gouvernance. La DBP est une plateforme entièrement intégrée qui fournit un cadre flexible et agile que nos clients peuvent utiliser pour créer leurs propres processus et expériences numériques centrées sur les contenus.



* « The Five Key Trends That Will Shape Your 2019 Content Services Strategy Landscape » : Le manuel de gestion des contenus d'entreprise, Forrester Research, Inc., 25 février 2019