Alibaba Cloud annonce la troisième génération de son architecture X-Dragon

Alibaba Cloud, la branche data intelligence de Alibaba Group lance aujourd’hui la troisième génération de son architecture X-Dragon pour accélérer l’entrée de l’informatique dans l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Cette mise à niveau sera déployée sur les millions de serveurs Alibaba Cloud dans le monde à partir de l’année prochaine et multipliera par 5 les performances au niveau de certains indicateurs clés.



Au total, Alibaba Cloud a annoncé lors de sa conférence annuelle, Apsara 2019, qui se tient du 25 au 27 septembre à Hangzhou, 85 nouveaux produits et fonctionnalités, illustrant des progrès significatifs dans l’évolution de l’entreprise vers des services d’intelligence des données plus performants et l'amélioration du cloud grâce à l’IA. Au cours des six derniers mois, Alibaba Cloud a ajouté, en tout, 597 nouveaux produits et fonctionnalités ainsi que plus de 300 solutions à son portefeuille, élargissant ainsi sa gamme d’offres de cloud computing et d’intelligence artificielle. Les données peuvent maintenant plus facilement analysées et visualisées en temps réel pour générer des informations exploitables, améliorer la prise de décision et faciliter la transformation numérique dans plus de 30 industries.



« Nous estimons que le co-développement du cloud et de l’intelligence artificielle est vital pour créer des synergies substantielles en cette ère numérique. Alibaba Cloud s’efforce d’utiliser ses années d’expérience au sein de l’écosystème du Groupe Alibaba pour apporter les capacités acquises en matière d’intelligence artificielle à ses clients », a déclaré Ma Jin, President of Product and Solution d'Alibaba Cloud Intelligence. « Notre plateforme d’intelligence artificielle a été l’un des facteurs clés du succès du Groupe Alibaba, que ce soit dans le e-commerce, la logistique, la finance ou le new retail. Grâce à l’expertise d’Alibaba Cloud et aux pratiques de l’industrie, notre cloud rend les applications avancées de l'IA plus accessibles. »



Des produits qui pavent la voie à l’IA



Les synergies résultant de la combinaison des écosystèmes du groupe Alibaba, de l’institut de recherche Damo Academy et d’Alibaba Cloud, ont conduit à une innovation majeure en matière d’intelligence des données.



La troisième génération de l’architecture X-Dragon qui a été lancée aujourd’hui intègre de manière transparente les différentes solutions de plates-formes informatiques, y compris les solutions de serveurs bare metal ECS (elastic container service) et de virtualisation au sein d’une architecture unique. Lors des tests de scénarios dans le domaine du retail, avec une forte sollicitation de l’IA, la nouvelle architecture X-Dragon a permis de constater une augmentation du taux de requêtes par seconde (QPS) de 30 % et une diminution de la latence de 60 %. La nature cloud native de la solution permet d’éviter tout gaspillage d’énergie lié à l’utilisation de serveurs physiques, et donc de réduire le coût unitaire de calcul de 50 %.



Alibaba Cloud a également introduit sa 6e génération d’instance ECS, qui est basée sur l’architecture X-Dragon. Cette génération d’instance ECS offre une amélioration de 20 % de la puissance de calcul, une réduction de 30 % de la latence mémoire et une réduction de 70 % de la latence des opérations de stockage.



Le cloud renforcé par l’IA s’appuie sur des années d’expérience dans l’industrie



Alibaba Cloud gère déjà l’une des plus grandes stack IA au monde pour sa plate-forme d’IA Apsara. Cette solution supporte plus de 40 business unit au sein de l’écosystème d’Alibaba.



Alibaba AI Platform exécute plus de mille milliards de tâches chaque jour, traitant un milliard d’images, 1,2 million d’heures de vidéos, 550 000 heures de messages vocaux et 500 milliards de phrases en langage naturel. Elle a déjà été utilisée par un milliard de personnes dans le monde. -



Sécurité et confiance en priorité



La confidentialité et la protection des données sont une priorité absolue pour Alibaba Cloud. La société s’est engagée à se conformer aux réglementations locales et aux normes de l’industrie, et possède actuellement plus de 70 accréditations de sécurité et de conformité dans le monde. Lors de la conférence Aspara 2019, cet engagement est renforcé par le lancement d’un certain nombre de nouveaux produits qui soutiennent la sécurité et la confiance qu'accordent ses clients à Alibaba Cloud.



Ces produits et initiatives incluent notamment du nouveau livre blanc Alibaba Cloud Security Whitepaper 4.0 qui a redéfini les cadres de sécurité pour une protection à 360 degrés dans un monde cloud natif, permettant un chiffrement de bout en bout des informations sur le cloud public. D’autres options améliorées, y compris le Bring Your Own Key (BYOK), offrent aux clients un contrôle total sur le chiffrement.



Alibaba Cloud a aussi annoncé le nouvel OSS Inner Trail, qui enregistrera toutes les opérations de cloud computing appliquées sous forme de log, offrant une dose supplémentaire de transparence aux clients qui ont des besoins accrus en matière de conformité et d’audits, par exemple dans l’industrie financière.