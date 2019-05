Alibaba Cloud et L'Oréal lance la première application mobile contre l'acné pour EFFACLAR

L’application EFFACLAR SPOTSCAN en Chine est soutenue par les technologies d’IA apportées par Alibaba. Sur la base des images d’acné collectées et des résultats d’analyse des dermatologues, les data scientistes ont utilisé des technologies de Deep Learning, notamment la classification et la détection d’objets, afin de créer un réseau de neurones dédié au test de l’acné. Il est capable de faire le lien entre l’information visualisée et le type de lésion, générant ainsi un résultat de test complet. .



Yeming Wang, directeur général d’Alibaba Cloud EMEA, explique : « Des millions de consommateurs de Tmall et Taobao d’Alibaba sont victimes d’acné. Grâce à la l’intelligence artificielle, ils peuvent désormais mieux comprendre l’état de leur peau et choisir la solution de soin qui leur convient de manière efficace et pratique, sans même avoir à quitter leur domicile. Nous sommes très heureux de collaborer avec le groupe L’Oréal et de mettre au point les technologies d’Alibaba au service de cette innovation, qui peut véritablement profiter à tous les consommateurs. C’est là un autre cas dans lequel Alibaba et L’Oréal ont réussi à réaliser un mariage parfait entre la beauté et la technologie dans le cadre de notre partenariat stratégique.» Il ajoute : « Nous allons continuer à entretenir notre relation avec L'Oréal autour du New Marketing, New Retail et de nombreux autres aspects. Nous voulons délivrer à nos partenaires et à nos clients des solutions et des technologies intelligentes grace à l'AI qui soient actionnables et abordables. »



Hagen WÜLFERTH, Chief Digital Officer de L’Oréal Chine, déclare : « L’Open Innovation nous aidera à exploiter au mieux le potentiel des technologies de pointe en matière de beauté. Nous sommes impatients de collaborer avec Alibaba afin de concrétiser les rêves des consommateurs. EFFACLAR SPOTSCAN est la dernière pierre apportée à notre stratégie numérique centrée sur le consommateur, axée sur le ‘New Retail’, le ‘New Marketing’, le Big Data, l’IA, les talents et la culture numérique ».



Le problème de l’acné est de plus en plus répandu parmi la population chinoise, en particulier chez les jeunes générations, dont environ 80 % sont touchés. Alors qu’un grand nombre de consommateurs ont un besoin urgent d’assistance professionnelle, en Chine, il n’y a qu’un seul dermatologue pour 60 000 personnes. Alors que l’acné est un problème courant, les consommateurs n’ont toujours pas la connaissance des méthodes scientifiques de soin de la peau.



L’Oréal Chine a collaboré avec Alibaba pour résoudre ce problème en développant EFFACLAR SPOTSCAN, tirant parti de l’expertise du groupe et de la réputation de sa marque de cosmétiques, La Roche-Posay, dans le domaine de la dermatologie ainsi que des informations collectées sur les consommateurs victimes de l’acné dans le monde. Alibaba a ensuite intégré cette expertise à ses technologies de pointe en matière d’IA.



Le consommateur se connecte ainsi à EFFACLAR SPOTSCAN via l’application mobile Tmall ou Taobao. Ensuite, il prend trois selfies qui sont ensuite téléchargés pour analyse. Un rapport de test est généré, avec une notation basée sur la gravité des problèmes d’acné de l’utilisateur. Après le processus de test, l’application fournira à l’utilisateur des suggestions de soins de la peau personnalisées en fonction de l’état de celle-ci. L’application recommandera également les combinaisons de produits de soin de la peau correspondantes et permettra l’achat de produits en ligne. Si l’application détecte des problèmes de peau plus graves, elle peut également mettre l’utilisateur en contact avec un expert pour des consultations individuelles.



La Roche-Posay EFFACLAR SPOTSCAN fera ses débuts en Chine sur l’application mobile Tmall et Taobao en juin. Il sera également lancé sur d’autres marchés dans le monde via diverses autres plates-formes d’applications.