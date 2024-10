SAP dope son Copilote Joule avec des fonctionnalités collaboratives pour révolutionner l'IA d’entreprise

SAP SE (NYSE : SAP) a dévoilé ce jour des innovations inédites en matière d’IA, sur un socle technologique qui alimente 87% du commerce mondial, plaçant son copilote d’IA générative Joule au cœur d’une nouvelle façon de mener ses activités. Lors de sa conférence annuelle SAP TechEd, SAP a présenté de nouvelles capacités avancées qui complètent et augmentent les fonctionnalités de Joule, notamment avec des agents d'IA collaboratifs dotés de compétences personnalisées, pour gérer des tâches complexes et multidisciplinaires. Parmi les autres avancées, figure SAP Knowledge Graph, une solution dernière génération destinée à aider les développeurs à exploiter pleinement la valeur des données SAP, en les combinant à un contexte commercial riche, ainsi que de nouveaux outils pour permettre aux développeurs de toujours innover en Business AI.



« L'innovation de SAP conduit à de véritables résultats pour les entreprises, et les avancées que nous présentons aujourd'hui permettent à nos clients de maximiser la puissance de l'IA, des données et des nouvelles solutions de développement pour catalyser la croissance », a déclaré Muhammad Alam, membre du Conseil d'Administration Exécutif de SAP SE, SAP Product Engineering. « En s'appuyant sur l'expertise inégalée de SAP en matière de business et de technologie, les innovations IA que nous annonçons à TechEd marquent le début d’une nouvelle ère de collaboration entre l'humain et l'IA, qui transforme le paysage de l’entreprise moderne. »



Joule, un concentré d’énergie



À l'approche de son premier anniversaire, Joule marque un tournant décisif dans la manière dont les entreprises travaillent. SAP introduit des agents d'IA collaboratifs au sein d’un copilote capable de comprendre véritablement le langage de l’entreprise, augmente les capacités de Joule pour prendre en charge 80 % des tâches commerciales les plus courantes chez SAP, et intègre davantage Joule dans l'ensemble du portefeuille de solutions de l'entreprise.



Les systèmes collaboratifs multi-agents déploient des agents d'IA spécialisés pour accomplir des tâches spécifiques et leur permettre de collaborer sur des flux de travail complexes, ajustant leurs stratégies pour atteindre des objectifs communs. SAP dote Joule de plusieurs agents d'IA collaboratifs qui combineront leur expertise unique dans différentes fonctions business, pour effectuer des flux de travail complexes sur une base collaborative. Ces agents d'IA aideront les organisations à réaliser d'importants gains de productivité en supprimant les silos en permettant aux employés de se concentrer sur des domaines où la créativité peut s'exprimer pleinement.



Deux cas d'utilisation présentés à TechEd illustrent le pouvoir révolutionnaire des agents :



Des agents d'IA autonomes qui permettent d’analyser et de résoudre des scénarios de litiges tels que des factures incorrectes ou manquantes, des crédits non appliqués ou des paiements refusés ou dupliqués.

Des agents d'IA autonomes pour rationaliser les processus financiers clés en automatisant les paiements et le traitement des factures, les mises à jour du registre comptable, tout en résolvant rapidement les incohérences ou les erreurs.



Exploiter la puissance des données



Les innovations IA de SAP s'appuient également sur l'expertise inégalée de l'entreprise en matière de données business. La nouvelle solution SAP Knowledge Graph, accessible via SAP Datasphere et Joule au premier trimestre 2025, offrira aux utilisateurs une compréhension plus approfondie de l’entreprise en cartographiant clairement les données et leur contexte dans l’écosystème étendu de SAP. En proposant des associations prêtes à l'emploi entre des entités commerciales telles que les bons de commande, les factures et les clients, la solution simplifie considérablement le processus de modélisation des données, souvent complexe et chronophage lorsqu'il est effectué manuellement. SAP Knowledge Graph fonde l'IA sur une sémantique d’entreprise spécifique à SAP, ce qui réduit le risque de résultats inexacts ou non pertinents, et permet aux entreprises de créer plus facilement des applications intelligentes et d’exploiter plus efficacement l’IA générative.



Donner aux développeurs les moyens d’agir



SAP a également lancé une série de nouveautés pour permettre aux développeurs de continuer à stimuler l’innovation en Business IA. De nouvelles fonctionnalités d’IA générative, telles que l'explication de code et la recherche de documentation dans SAP Build – la plateforme de l'entreprise pour l'extension de ses solutions – permettront aux développeurs Java et JavaScript de réduire leur temps de développement. SAP Build ajoute également une fonctionnalité Extensibility Wizard qui offrira aux développeurs un accès direct à SAP Build depuis SAP S/4HANA Cloud Public Edition, simplifiant ainsi le processus d'extension. Parallèlement, les développeurs ABAP et les équipes développement intégrées bénéficieront d’un accès continu aux outils de développement ABAP Cloud depuis SAP Build.



Enfin, SAP a annoncé avoir tenu son engagement de former 2 millions de personnes dans le monde d'ici à 2025. Grâce à ses offres d’apprentissage, l'entreprise a réduit le déficit de compétences numériques dans le monde en proposant des certifications basées sur des rôles, des supports de formation gratuits, des opportunités pratiques pour les développeurs, et plus encore. SAP continue de développer son portefeuille de formations sur l’IA, qui ne cesse de s’étoffer, y compris avec des cours sur l'IA générative, les principes éthiques de l'IA et les outils et plateformes d’IA avancés de SAP.