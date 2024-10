Etude : Les directeurs financiers se tournent vers l’IA pour piloter la stratégie d’entreprise et accélérer la croissance

Selon une nouvelle étude de Sage, le leader des technologies comptables, financières, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), les responsables financiers adoptent les technologies comme l’IA pour naviguer dans les transformations de la fonction financière et assumer un rôle de plus en plus stratégique au sein des directions.



L’étude « Gestion financière : les secrets du succès » menée auprès de plus de 1 000 responsables financiers à travers le monde révèle que 8 d’entre eux sur 10 ont adopté l'IA et automatisé leurs processus pour se concentrer sur des tâches plus importantes. Ce gain de temps leur permet ensuite de développer les compétences essentielles nécessaires pour évoluer vers des postes de direction, voire vers la présidence de l’entreprise. D’après les répondants, l'intégration de ces technologies d’automatisation permet notamment de progresser sur : la résolution de problèmes (79 %), le leadership (78 %), et la confiance en soi (77 %).



En France, ces outils d’IA bénéficient également grandement aux responsables financiers alors que les sondés locaux trouvent particulièrement difficiles le processus de reporting envers les actionnaires et la gestion de leurs attentes (83% contre 67% au niveau mondial), la gestion des responsabilités stratégiques (81% contre 66% dans le monde) ainsi que le fait de devoir jongler entre toutes ces responsabilités (81% contre 69% au niveau mondial).



Steve Hare, directeur général de Sage, commente « Chez Sage, nous constatons chaque jour la complémentarité de la finance et de la technologie. Celle-ci permet à nos directeurs financiers d’évoluer au-delà de leur rôle traditionnel, en leur offrant la possibilité de guider leur entreprise avec flexibilité et un niveau de visibilité plus approfondi.



Dans le contexte actuel, le succès des responsables financiers et des entreprises dont ils s'occupent dépendra de plus en plus de leur capacité à s'adapter, à travailler ensemble et à diriger avec un objectif clair. Il s'agit finalement de tirer parti de la technologie non seulement pour renforcer l’aspect stratégique de leur rôle, mais aussi pour élargir leur influence au sein de l'entreprise, ouvrant ainsi la voie à un avenir où les responsables financiers joueront un rôle plus important dans l’évolution de celle-ci. »



Les métiers de la finance se transforme pour devenir crossfonctionnel



Le rapport souligne aussi que le rôle de la finance a récemment changé avec les avancées technologiques et la complexité croissante du marché, 89 % des responsables financiers déclarant que leurs missions sont différentes de ce qu’elles étaient il y a seulement un an. De plus, celles-ci continuent d’être liées à celles d'autres départements tels que l'IT (60 %), la RSE (58 %), et les opérations (54 %), ainsi qu'avec des profils dirigeants comme le PDG (59 %). Ce partage interfonctionnel permet aux responsables financiers d'obtenir des informations précieuses sur la croissance globale, tout en les préparant à une transition en douceur vers des rôles de direction.



Malgré les défis posés par l'élargissement des responsabilités et l'évolution des priorités économiques, les professionnels de la finance restent en effet très ambitieux, un responsable financier sur deux visant un poste de direction (47 %), avec une confiance dans la technologie toute particulière.



96% des responsables financiers pensent que les rôles financiers vont évoluer dans leur entreprise au cours des trois prochaines années.

86% pensent que la technologie aura un impact majeur sur leur métier. L'IA, le machine learning et l'automatisation étant cités comme les principales opportunités.

79 % des directeurs affirment que l'IA favorisera la croissance du chiffre d'affaires.



Pour les responsables financiers les plus performants, la lumière est mise sur le développement de leur compréhension de la technologie, avec des taux élevés d'adoption au sein des équipes dédiées. En effet, 74 % des sondés déclarent que plus de la moitié des processus financiers de leur entreprise sont automatisés. Cette volonté de booster les usages de la technologie sous l'impulsion des responsables financiers pourrait même s'étendre à des initiatives à l'échelle de l'entreprise. Au cours des trois prochaines années, 59 % des responsables financiers prévoient de mettre en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes à l’échelle de l’entreprise, ce qui souligne l'influence croissante du responsable financier sur la stratégie numérique globale.



Rob Beckman, directeur financier chez Stark, déclare : « Mon rôle continue d'évoluer d'année en année. Aujourd'hui plus que jamais, l'investissement dans la technologie a été crucial pour me faire gagner du temps tout en élargissant l'étendue de mon action. Sage Intacct m'a notamment aidé à rationaliser considérablement les processus manuels et, par conséquent, chez Stark, nous avons été en mesure de rassembler 20 sociétés issues d'acquisition et 17 systèmes différents en une seule source de vérité pour les finances, les opérations et les données clients. Non seulement nous avons réalisé d'énormes gains d'efficacité, mais nous disposons désormais d'une visibilité en temps réel sur les projets afin de gérer les coûts et de favoriser la prise de décision. Cela nous a permis, à mon équipe et moi-même, de renforcer l'impact et la croissance de l'entreprise. »



Méthodologie



Sage a mené une enquête auprès de plus de 1 200 responsables financiers des marchés cibles du Canada, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud et de l'Espagne sur leurs rôles et l'avenir de la finance. L'enquête a interrogé des dirigeants financiers dans un large éventail de secteurs, notamment les services, la technologie et les logiciels SaaS, le BTP et l'immobilier, l'hôtellerie, la santé, la vente au détail, l’industrie, la distribution, les entreprises générales et les organismes à but non lucratif.