Aplim lance "Pilotage 360" : Mieux comprendre son établissement pour mieux le piloter

Quand la donnée devient un enjeu de pilotage

La transformation numérique a profondément fait évoluer le fonctionnement des structures scolaires. Dans un contexte où le niveau scolaire se dégrade, où les exigences se renforcent, le pilotage d’un établissement scolaire ne peut plus reposer uniquement sur l’expérience voire l’intuition. Il est similaire à la structuration d’une PME et doit donc se confronter à une organisation identique.



De la consolidation des données issues de l’éducation nationale aux indicateurs internes ( Kpi ) de suivi, les outils numériques permettent aujourd’hui de transformer la donnée en véritable levier d’action. La vraie Question n’est plus « Avons-nous des données ? » , mais : « Savons-nous les transformer en décisions efficaces ? »



Cette donnée constitue une richesse considérable, mais elle reste souvent répartie entre plusieurs outils et sources distinctes. Les équipes de direction doivent alors multiplier les consultations et les extractions pour obtenir une vision d'ensemble de leur activité.



Le défi n'est plus tant de collecter les données que de parvenir à les rassembler et à les rendre réellement exploitables dans des tableaux de bord intuitifs.



Transformer les données en décisions éclairées

Une fois consolidées, ces données peuvent devenir un véritable levier d'analyse et d'anticipation :



L'évolution des inscriptions peut permettre d'identifier plus tôt une tendance pour la rentrée suivante

Le suivi de l'absentéisme des élèves ou des enseignants peut révéler des évolutions nécessitant une attention particulière

Les résultats scolaires peuvent être observés dans le temps et comparés à d'autres indicateurs afin de mieux comprendre certaines dynamiques.

Au-delà du simple suivi statistique, l'objectif est de replacer chaque information dans son contexte pour mieux comprendre les réalités de terrain et appuyer les décisions des équipes de direction.



Reynald Marien

Président d'Aplim SAS

« Les établissements disposent déjà de nombreuses informations pour comprendre leur activité. Notre ambition avec ce nouvel environnement est de leur permettre de les rassembler, les mettre en perspective et les transformer en décisions éclairées. Vous connaissez votre établissement ? Pilotage 360 vous aide à mieux le comprendre. »



Pilotage 360 : une nouvelle approche du pilotage des établissements

La plateforme réunit au sein d'un même environnement les données issues notamment d'EcoleDirecte et de Charlemagne.



Les équipes de direction :

Disposent ainsi d'une vision consolidée de leur activité ;

Peuvent suivre les évolutions dans le temps ;

Analyser leurs principaux indicateurs à travers des tableaux de bord adaptés à leurs besoins ;

S’appuyer sur une Intelligence Artificielle interne qui génère rapidement des croisées dynamiques.

L'ambition de Pilotage 360 n'est pas de remplacer l'expertise des équipes de terrain, mais de leur fournir une lecture plus globale et contextualisée de leur établissement afin de les accompagner dans leurs choix stratégiques.