MariaDB inaugure l'ère de l'IA agentique avec une plateforme concue pour les agents intelligents et une nouvelle identité de marque audacieuse

MariaDB plc, la plateforme de base de données open source unifiée pour l’entreprise « agentique », annonce aujourd’hui la sortie de MariaDB Enterprise Platform 2027, une version qui offre un débit de pointe accru de 56 %¹, une résilience renforcée pour les déploiements multirégionaux et des moyens plus rapides de créer et d’exécuter des agents d’IA. Ce qui a commencé comme une base de données opérationnelle open source couvre désormais les transactions critiques, l’analyse en temps réel, la vitesse en mémoire, les outils d’IA et l’évolutivité multirégionale sur une seule et même plateforme unifiée. La nouvelle identité de marque dévoilée à cette occasion illustre la direction prise par l’entreprise : accompagner l’entreprise pilotée par l’IA grâce à la plateforme de bases de données la plus fiable au monde.



Chaque agent d’IA en production part du principe que les données dont il dispose sont exactes. Dans la plupart des entreprises, ces données sont réparties entre plusieurs bases de données opérationnelles, un entrepôt de données, des magasins vectoriels, des moteurs ETL et des caches ; chaque intégration entre ces éléments ajoute de la latence, un décalage de synchronisation et un point de défaillance supplémentaire. Cette pression est sur le point de s’intensifier.IDC prévoit qu’à l’horizon 2027, l’utilisation d’agents au sein des entreprises du G2000 (les 2 000 plus grandes entreprises mondiales) sera multipliée par dix, tandis que les charges liées aux jetons et aux appels d’API seront multipliées par mille². Le cabinet prévoit également que d’ici 2027, les entreprises qui ne parviendront pas à mettre en place des bases de données de haute qualité et prêtes pour l’IA subiront une perte de productivité de 15 %³. Enterprise Platform 2027 est conçu pour absorber cette charge ainsi que les applications que les entreprises exploitent déjà, ce qui leur permet d’ajouter des agents sans ajouter de couche fragile supplémentaire à leur pile technologique.



« La course à l’IA ne sera pas remportée par le modèle le plus intelligent. Elle sera remportée par les entreprises qui unifieront l’infrastructure sous-jacente à leurs agents », a déclaré Rohit de Souza, PDG de MariaDB plc. « Chaque système que vous ajoutez pour l’IA crée une nouvelle jonction, et les jonctions finissent par céder. Les agents ont besoin d’une base solide qui ne cède pas sous leurs pieds, afin que l’on puisse suivre chacune de leurs actions. C’est pourquoi nous construisons notre plateforme à partir du cœur transactionnel qui fait déjà fonctionner les systèmes les plus critiques de nos clients. MariaDB est bien plus qu’une simple base de données. Nous sommes la plateforme sur laquelle repose l’entreprise agentique. »



MariaDB Enterprise Platform 2027

Les éditeurs centrés sur l’analytique partent de l’analytique pour remonter vers les transactions, la charge de travail pourtant la plus difficile à maîtriser.. MariaDB s’articule autour d’un noyau transactionnel qui fait déjà tourner des systèmes critiques dans tous les secteurs, des services financiers aux télécommunications en passant par le commerce de détail et le secteur public, de sorte que chaque nouvelle fonctionnalité hérite de cette fiabilité. Reposant sur des composants open source soigneusement sélectionnés, la plateforme conserve son code ouvert tandis que MariaDB vérifie les contributeurs, contrôle les versions et fournit des versions renforcées, offrant ainsi aux entreprises la transparence de l’open source avec un fournisseur responsable. Chaque composante de la version 2027 de l'Enterprise Platform de MariaDB s’appuie sur ces fondements pour répondre aux exigences que les applications modernes et les agents d’IA imposent aux entreprises.



Développez des agents plus rapidement : AI Retrieval permet aux agents d'exploiter des documents et des données opérationnelles en temps réel via un service managé unique, en transformant les questions en langage naturel en requêtes SQL en lecture seule.Les plugins d’IA intègrent l’expertise de MariaDB dans des agents de codage tels que Claude Code et Codex, permettant ainsi aux développeurs d’obtenir un code correct dès le premier essai.

Accélérez l'exécution des agents : La fonctionnalité « Agent Memory » fournit aux agents un espace de stockage durable en mémoire, partagé entre les sessions, ce qui permet aux agents dont l'exécution est longue de reprendre là où ils s'étaient arrêtés. La fonctionnalité « Semantic Cache » renvoie les réponses enregistrées à des questions déjà posées avec des formulations différentes, ce qui réduit les temps de réponse et les coûts liés aux jetons.

Travailler à partir d'une couche de données unifiée : MariaDB Exa effectue des analyses en temps réel sur des données opérationnelles en direct, sans nécessiter de pipelines complexes. La recherche vectorielle, intégrée nativement au moteur central, permet désormais de traiter jusqu’à 30 % de requêtes par seconde en plus par rapport à la dernière version majeure, ce qui permet aux applications d’IA d’obtenir plus rapidement des résultats pertinents.

Évolutivité sans reconstruction : selon des tests réalisés par des tiers, cette version offre un débit de pointe supérieur de 56 % à celui de la dernière version majeure, tandis que le clustering Raft ainsi que la détection et la résolution des conflits renforcent l’évolutivité et la résilience des déploiements multirégionaux.



Assurer la sécurité et le contrôle : un ensemble unifié de contrôles d'accès basés sur les rôles s'applique à toutes les charges de travail. Le modèle « Bring Your Own Cloud » (BYOC) permet aux entreprises de conserver leurs données là où elles le souhaitent, tandis que la norme FIPS 140-3 garantit que les entreprises fédérales et autres entités soumises à une réglementation peuvent respecter leurs exigences en matière de cryptographie.

« La base de données est devenue à bas bruit le principal défi de l’IA d’entreprise », a déclaré Devin Pratt, Research Director, Database Systems for Enterprise Intelligence pour IDC. « La plupart des entreprises ne vont pas reconstruire leur infrastructure de données pour adopter des agents. Elles ajouteront des agents aux systèmes qui gèrent déjà leurs activités, ce qui fait du cœur transactionnel et de sa capacité à prendre en charge l’analyse, la recherche et la mise en mémoire à partir des mêmes données en temps réel le point de départ pratique pour les charges de travail basées sur des agents. »

« La plupart des plateformes courent vers les agents en partant de l’analytique, ce qui les oblige à remonter vers les transactions, la charge de travail la plus difficile à maîtriser », a déclaré Sanjeev Mohan, analyste principal chez SanjMo. « Construire à partir d’un noyau transactionnel éprouvé constitue une voie plus durable, car les agents ont besoin d’une base solide qui ne cède pas sous leurs pieds. Les entreprises qui gagneront avec les agents seront celles qui réduiront la dispersion des données à une fondation sur laquelle les agents peuvent réellement compter. »



Une nouvelle identité à la hauteur de ce que MariaDB a bâti

Enterprise Platform 2027 est l’aboutissement de deux années d’investissements stratégiques et de travaux d’ingénierie, et ses capacités dépassent largement celles d’une base de données traditionnelle. La nouvelle identité de marque de MariaDB reflète cette évolution, avec un logo repensé et un système visuel plus audacieux s’articulant autour d’une nouvelle palette de couleurs vives. Elle est dévoilée aujourd’hui sur le site mariadb.com, qui a également été repensé. Les nouveaux logos et visuels de marque de MariaDB sont disponibles dans le dossier de presse de MariaDB à l’adresse [lien].

« Une marque doit refléter les valeurs d’une entreprise avant même que l’on n’ait lu un seul mot, et la nôtre racontait une histoire d’autrefois », a déclaré Tracy Strauss, Chief Marketing Officer de MariaDB plc. « Notre nouvelle identité montre une entreprise ouverte par conception, unifiée pour toutes les charges de travail et conçue pour l’entreprise agentique. Elle se veut lumineuse et pleine d’assurance, car c’est exactement ce que nous sommes devenus. »



Disponibilité

MariaDB Enterprise Platform 2027 est dès aujourd’hui en disponibilité générale. La plateforme comprend MariaDB Enterprise Server 12.3, MariaDB Exa, MariaDB GridGain, MariaDB MaxScale, MariaDB Enterprise Manager et MariaDB Enterprise Kubernetes Operator. Elle peut être déployée sur site (on-prem), dans n’importe quel cloud ou sous forme de service géré (DBaaS) sur MariaDB Cloud. MariaDB AI Retrieval est disponible en préversion publique sur MariaDB Cloud.

