Articque accélère sa stratégie partenaire en 2020

Nouvelle année, nouvelle stratégie. En 2020, le marché de la cartographie statistique est en pleine expansion ; comme le prédisait en 1989 le PDG d’Articque, Georges-Antoine Strauch : « la carte statistique sera le visuel du 21ème siècle ». De plus en plus de décideurs recherchent des outils d’exploitation optimale de leurs données pour éclairer leurs décisions en un minimum de temps et d’argent. Les retours sur investissement de l’intelligence géographique sont multiples : accroitre la connaissance client, optimiser l’allocation des ressources sur un territoire, fiabiliser les études d’implantation, définir les bons secteurs commerciaux …

La diversité des clients potentiels implique des besoins croissants de conseil et de mise en place de systèmes clef en main adaptés à des environnements informatiques de plus en plus complexes et à des problématiques marché très variées. Articque se doit d’adapter ses produits aux contraintes techniques des DSI, tout en intégrant les fonctionnalités prédictives et d’intelligence artificielle attendues par les utilisateurs métier. La R&D est donc le fer de lance de son métier d’éditeur.



Pour répondre à ces besoins multiples, améliorer sa proximité client et sa présence auprès des grands comptes, Articque, en plus de son canal de vente directe, met en place une stratégie ambitieuse de partenariats avec l’objectif de devenir de leader européen des Location Intelligence Platforms en 2023.

Pour mettre toutes les chances de réussite de son côté, Articque a élaboré sa stratégie Go-to-Market avec l’aide de la Méthodologie de PAD Consulting, cabinet de conseil et de formation sur les alliances et les ventes indirectes.

« Notre offre de dernière génération Articque Platform rencontre un tel succès auprès des Grands Comptes, notamment des secteurs banque-assurance et industrie, que nous devons mettre les bouchées doubles. Nous avons déjà procédé à des évolutions pour mettre notre structure en adéquation avec leurs besoins spécifiques : recrutement d’experts IT et RGPD à la DSI, spécialisation de nos ingénieurs commerciaux et consultants sur des problématiques sectorielles de haut niveau. » rappelle Georges-Antoine Strauch. « Nous passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à étendre notre présence sur tout le territoire en comptant sur un réseau de partenaires sélectionnés, impliqués et ultra-compétents. »



Pour nouer des relations privilégiées avec des partenaires sélectionnés, Articque forme une équipe dédiée sous l’autorité d’Audrey MARCHE, sa meilleure commerciale qui devient Channel Manager, avec l’assistance technique de Jérôme GUYOT, Chef Produit d’Articque Platform : la solution ready to go d'Articque pour la vente indirecte.

En fournissant à ses futurs partenaires une source importante de chiffre d’affaires et de marge grâce à la vente de services à haute valeur ajoutée, Articque souhaite profiter de leur expertise et de leur implantation territoriale pour répondre aux sollicitations et aux attentes des grands comptes.